Укрощение драконов: обзор разгромной победы "Ливерпуля" над "Порту" в 1/4 Лиги чемпионов

Английский клуб вышел на "Барселону", которую до этого неизменно обыгрывал в плей-офф

Мане было не удержать. Фото: AFP

"Ливерпуль" и в ответном матче 1/4 Лиги чемпионов не оставил никаких шансов "Порту", разгромив португальских "драконов" на их поле со счетом 4:1. Победа мерсисайдцев по сумме двух встреч оказалась более чем убедительной – 6:1. Теперь в полуфинале ЛЧ команда Юргена Клоппа встретится с "Барселоной" и ее лидером Лионелем Месси, набравшим шикарную форму под конец сезона. Интересно, что до этого "Ливерпуль" и "Барселона" трижды пересекались друг с другом в плей-офф еврокубков, и каждый раз победа по сумме двух встреч оставалась за английской командой. Мы провели онлайн матча "Порту" – "Ливерпуль".

"Порту" – "Ливерпуль". Лучшие моменты первого тайма

"Порту" – "Ливерпуль". Лучшие моменты второго тайма

"Порту" – "Ливерпуль" – 1:4 (первый матч 0:2)

Голы: Милитан, 68 – Мане, 26 Салах, 65, Фирмино, 77, ван Дейк, 84

"Порту": Касильяс – Милитан, Фелипе, Пепе, Теллес – Отавио (Соареш, 46), Данилу, Эррера – Корона (Фернандо, 78), Марега, Браими (Кошта, 81).

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд (Гомес, 66), Матип, ван Дейк, Робертсон (Хендерсон, 71) – Фабиньо, Вейналдум, Милнер – Салах, Ориги (Фирмино, 46), Мане.

Отметим, что в другом поединке среды "Манчестер Сити" обыграл "Тоттенхэм", но вылетел из Лиги чемпионов. Таким образом Александр Зинченко, выступающий за "МанСити", не станет третьим украинским футболистом после Андрея Шевченко и Анатолия Тимощука, выигрывавшим ЛЧ. В 1/2 финала "Тоттенхэм" встретится с "Аяксом".

Напомним, "Аякс" в своем четвертьфинале сенсационно разделался с "Ювентусом". После чего лидер туринцев Криштиану Роналду позвонил своей маме и сказал ей: "Я не волшебник".

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