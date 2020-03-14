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"Улицы города похожи на сцену из фильма ужасов": партнер Малиновского рассказал про карантин в Италии

14 марта, 11:35

Елена Павлова

Несмотря на плачевную ситуацию, многие люди в Бергамо не принимают необходимые меры предосторожности

Партнер украинца Руслана Малиновского, нападающий "Аталанты" Алехандро Гомес рассказал о плачевной ситуации с коронавирусом в итальянском городе Бергамо, где базируются "черно-синие". Ранее мы сообщали, что игрок сборной Италии заразился коронавирусом: футболиста изолировали от команды.

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"Все фанаты должны соблюдать правила. У нас в Бергамо остались только супермаркеты, все остальное уже давно закрыто. Но вы можете заказать товары через интернет, вам доставят все на дом. Улицы города похожи на сцену из фильма ужасов. И это я не преувеличиваю. Я родом из Аргентины, поэтому постоянно получаю новости оттуда. Многие люди не принимают необходимые меры предосторожности. Они ни понимают, что ситуация очень тяжелая. Я знаю о 400 случаях заражения только в одном Бергамо", – цитирует Гомеса Football Italia.

Напомним, что Италия стала очагом распространения коронавируса в Европе. В стране более 17 тысяч зараженных, из которых 1266 случаев оказались смертельнымы, а почти две тысячи выздоровели.

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Италия карантин чемпионат Италии коронавирус Алехандро Гомес Аталанта

Источник: Football Italia

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