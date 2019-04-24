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Ультрас "Динамо" сделали шикарное граффити на "Олимпийском"

Сегодня, 10:24

Болельщикам помогал рисовать капитан киевлян Сергей Сидорчук

Ультрас всегда с командой
Ультрас всегда с командой. Фото: Юрий Кузнецов

Сегодня в 25-м туре чемпионата Украины по футболу встретятся "Динамо" и "Шахтер". Между командами семь очков в турнирной таблице, а значит чемпионская интрига может разгореться или потухнуть. Начало встречи в 18:30. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Шахтер".

Накануне встречи ультрас "Динамо" вместе с капитаном клуба Сергеем Сидорчуком сделали шикарное граффити на входе на одну из трибун "Олимпийского". Рисунок вышел очень красивым и вдохновляющим.

В чемпионате Украины на счету "Шахтера" – семь выигранных кряду поединков, в активе "Динамо" – восемь. То есть в этом году гранды в УПЛ очки еще не теряли. Для кого-то из них, или сразу для обоих, эта серия в среду прервется. Кстати, несмотря на дебаты кандидатов в президенты Украины, состоявшиеся в прошлую пятницу на НСК "Олимпийский", "Динамо" и "Шахтеру" пообещали идеальный газон.

В украинском классико в этот раз букмекеры не видят фаворита. Котировки на победу "Динамо" такие же, как и на победу "Шахтера" – 2.60, на ничью – 3.50. Самым вероятным аналитики называют счет 1:1.


24 апреля. Матч Динамо -Шахтер

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Тег граффити, нск олимпийский, Динамо Киев, Сергей Сидорчук

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Сегодня|Спорт

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