Ультрас "Нивы" сорвали игровые футболки с футболистов: фанаты возмущены результатами

Ультрас "Нивы" сорвали игровые футболки с футболистов

В 11-м туре Второй лиги чемпионата Украины по футболу винницкая "Нива" принимала "Буковину", команды завершили встречу вничью (2:2). "Нива" с 5 очками находится на дне турнирной таблицы группы А, в этом сезоне в активе клуба всего одна победа и две ничьих. Из-за неудовлетворительных результатов фанаты "Нивы" выбежали на поле и заставили футболистов снимать игровые футболки. Некоторые игроки отказались это делать и попросили помощи у полиции.

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Напомним, что в прошлом сезоне винницкая "Нива" наказана пятью домашними матчами без зрителей, а также денежным штрафом в размере 50 тысяч гривен. Кроме того, директору клуба Дмитрию Рогозюку запретили посещать матчи "Нивы" на протяжении года. Такие санкции по отношению к команде вынес контрольно-дисциплинарный комитет УАФ (бывшая ФФУ), рассмотрев неподобающее поведение болельщиков "Нивы" и Рогозюка после домашнего матча винничан с "Полесьем".

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