Умер Александр Жураховский: в соцсетях разгорелись споры о последних днях жизни комментатора

Александр Жураховский / Фото: Facebook

На 53-м году жизни скончался известный украинский спортивный журналист и телекомментатор Александр Жураховский. Печальную новость сообщил на своей странице в Facebook его коллега Руслан Свирин, работающий на ТРК "Киев".

"Только день назад рассказывал одному человеку о первом составе спортредакции "Интера" во главе с Александром Жураховским. И вот печальная весть - он ушел за горизонт. Здесь и слов нету. Одна грусть. Столько лет вместе проработали, столько событий были освещены... Покойся с миром, Александр...", - написал Свирин.

Другой известный спортивный журналист Михаил Спиваковский пишет: "Когда закрыли радио "ЭРА", он – супер-профессионал! – непостижимым образом остался без работы. В последней переписке написал мне: "Михайле, я як людина, котра має бойовий орден і медальку, не хочу вплутуватися у ці смішні пєрєдєли. Буває... Вже 2 тижні працюю у сусідньому АТБ вантажником! І нормально себе почуваю! Чесно! Ні від кого не залежу. Якось так...". Честный. Принципиальный. Настоящий. Таких теперь мало. А теперь на одного меньше... Плачу..."

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Впрочем, Ирина Ластовченко в Facebook опровергла, что в последнее время Александр Жураховский работал грузчиком: "Это бред, он не работал грузчиком! Не распостраняйте фейки!!! Жураховский был моим отчимом. Никогда он грузчиком не работал. А то что он там написал, это все его шуточки. Семье и так сейчас нелегко, давайте вы не будете писать непроверенную информацию".

Как мы писали ранее, умер лучший друг Шварценеггера: у берегов Сардинии утонул "Мистер Олимпия" Франко Коломбо. Знаменитому итальянцу было 78 лет. Благодаря дружбе с Арнольдом он снимался в "Терминаторе" и "Конане-Варваре".

Также сообщалось, что в Парагвае умер фигурант коррупционного скандала в ФИФА. Николаса Леоса подозревали в махинациях на сумму 140 миллионов долларов.

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