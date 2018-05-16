Умер чемпион мира по футболу

Чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии по футболу защитник Рэймон Уилсон скончался в возрасте 83 лет.

У Уилсона в 2004 году была диагностирована болезнь Альцгеймера. "Мы потрясены и опечалены, узнав о кончине чемпиона мира Рэймона Уилсона. Наши мысли сейчас с его семьей и друзьями", – говорится в сообщении.

Уилсон в 1966 году выиграл чемпионат мира, который проходил в Англии. Он выступал за английские клубы "Хаддерсфилд Таун", "Эвертон", "Олдем Атлетик" и "Брэдфорд Сити", который возглавил в 1971 году после завершения карьеры игрока. Кроме того, Уилсон в составе "Эвертона" выиграл Кубок Англии в 1966 году.

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