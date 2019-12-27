Умер экс-футболист "Вольфсбурга" и сборной Казахстана: ему было всего 33 года

Десять лет назад Сергей Каримов стал чемпионом Германии по футболу

Сергей Каримов умер в 33 года / Фото: Twitter

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В возрасте 33 лет не стало казахстанского футболиста Сергея Каримова. Об этом в Twitter сообщил немецкий клуб "Вольфсбург", воспитанником которого уроженец Сарани являлся и за который играл более пяти лет. Причины смерти Каримова, игравшего на позиции защитника, пока неизвестны. Футболист провел один матч в составе национальной сборной Казахстана – в 2010 году.

"Мы оплакиваем нашего бывшего игрока Сергея Каримова, который умер в возрасте 33 лет. Мы всем сердцем сейчас с его семьей, родственниками и друзьями. Покойся с миром, Сергей", – говорится в сообщении "Вольфсбурга" в социальной сети.

Сергей Каримов в 2000 году перешел в "Вольфсбург". С 2005 по 2011 год выступал за вторую команду, а также параллельно привлекался к играм за клуб Бундеслиги. Стал чемпионом Германии в сезоне 2008/2009. С 2011 по 2013 год выступал за "Дуйсбург".

Ранее в этом году бывший футболист сборной США умер в 35 лет. Колин Кларк защищал цвета клубов MLS "Лос-Анджелес Гэлакси", "Хьюстон Динамо" и "Колорадо Рэпидс". Всего на его счету 138 матчей и 15 забитых мячей в североамериканской футбольной лиге.

А летом во сне умерла футболистка сборной России. 21-летняя Анастасия Березина выступала за "Чертаново". На протяжении карьеры Анастасия Березина выступала за сборную России до 19 лет.

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