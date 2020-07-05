Умер легендарный защитник "Динамо" Владимир Трошкин: он крушил "Баварию" и не давал в обиду Блохина

Обладателю Кубка кубков и Суперкубка УЕФА было 72 года. Он страдал от болезней и постфутбольных травм

В воскресенье, 5 июля, на 73-м году жизни не стало одного из самых знаменитых украинских футболистов – Владимира Трошкина. В 1975-м в легендарном составе киевского "Динамо" он выиграл Кубок кубков и Суперкубок УЕФА. Ранее от неизлечимой болезни умер бывший игрок сборной Словакии.

"Лучший правый защитник Украины 1970-х улетел в мир иной, – сообщает сайт Премьер-лиги Украины. – Кроме того, что Владимир Николаевич был выдающимся игроком – ведущим на своем правом фланге в футболе Украины 1970-х, его характерной чертой также была особая функция в коллективе: в том киевском "Динамо" он исполнял роль охранника, человека, который следил, чтобы против его партнеров не нарушали правила. Поэтому когда какой-то грубиян позволял себе слишком много против Олега Блохина, Леонида Буряка или Владимира Мунтяна, Трошкин "брал его на карандаш", сначала предупреждал словесно, а если "не доходило", применял другие – более действенные – "средства воздействия". Таким он остался после завершения карьеры футболиста, таким он и был в жизни: несокрушимым, волевым, энергичным, способным всегда защитить того, кто в этом нуждался. Фактически до последних лет жизни Владимир Николаевич работал в футболе Украины, пытаясь быть полезным. Ему с каждым днем становилось все сложнее – болезни и постфутбольные травмы не давали жить спокойно. Однако он работал, сохранял чувство юмора и... особую улыбку".

Реклама

Владимир Трошкин / Фото: официальный сайт УПЛ

Читайте также: Умер многолетний помощник Мирона Маркевича: названа причина смерти

Смотрите, как "Динамо" с Трошкиным обыгрывало "Баварию" в Суперкубке-1975

Реклама

Отметим, что кроме "Динамо", Владимир Трошкин выступал за "Шахтер" (Енакиево), киевский СКА и "Днепр". На его счету также 31 матч и один гол за сборную СССР, в составе которой он в 1972 году выиграл "серебро" чемпионата Европы, а в 1976-м стал бронзовым призером Олимпиады в Монреале.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама