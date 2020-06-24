Умер многолетний помощник Мирона Маркевича: названа причина смерти

Юрию Дячуку-Ставицкому было 73 года. Главной командой его жизни были львовские "Карпаты"

В среду, 24 июня, ушел из жизни бывший главный тренер, спортивный и генеральный директор львовских "Карпат" Юрий Дячук-Ставицкий. Ему было 73 года. Причиной смерти специалиста "Карпаты" называют "тяжелую продолжительную болезнь". Ранее не стало легендарного итальянского нападающего.

"Печальное известие для львовского и украинского футбола. На 74-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни перестало биться сердце Заслуженного тренера Украины, бывшего главного тренера "Карпат" Юрия Михайловича Дячука-Ставицкого. Под его руководством "Карпаты" стали первым представителем Первой лиги, вышедшим в полуфинал Кубка Украины. В этом же 2006 году "зелено-белые" после двухлетнего перерыва вернулись в высшую лигу. За плечами этого человека-профессионала также опыт работы в должности вице-президента возрожденных в 1989 году "Карпат", генерального и спортивного директора, руководителя развития детско-юношеского ФК "Карпаты". Юрий Михайлович навсегда останется в наших сердцах как Профессионал, Настоящий фанат своего дела, Мощный человек с сильным характером, который заряжал коллег своей энергией", – говорится в заявлении "Карпат"

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Отметим, что за свою карьеру Юрий Дячук-Ставицкий также работал в "Буковине", "Прикарпатье", "Волыни", "Анжи" и запорожском "Металлурге". Много лет он был помощником известного украинского специалиста Мирона Маркевича.

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