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Умер один из создателей "Золотого мяча" и Кубка европейских чемпионов

Сегодня, 19:05

Журналист Жак Ферран скончался в возрасте 98 лет

Жак Ферран. Фото francefootball.fr
Жак Ферран. Фото francefootball.fr.
Умер один из создателей "Золотого мяча" и Кубка европейских чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/db6/e6a/5c5db6e6a2cc1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/db6/e6a/5c5db6e6a2cc1.jpg Футбол Журналист Жак Ферран скончался в возрасте 98 лет

Французский журналист Жак Ферран умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Франции. Ферран являлся одним из создателей формата и правил Кубка европейских чемпионов (нынешнее название – Лига чемпионов), а также членом коллегии, учредившей награду "Золотой мяч". В качестве журналиста он работал во французских изданиях L'Equipe и France Football.

"Влияние Жака Феррана намного превысило его роль журналиста. Он являлся одним из пионеров современного спорта. Мы все, в некотором роде, его наследники. Мир спорта сегодня в трауре, от имени организации и французского профессионального футбола я выражаю соболезнования семье Жака Феррана и газете L'Equipe", – сказала президент лиги Натали Бой де ла Тур.

Кубок европейских чемпионов был впервые разыгран в 1956 году, победителем стал испанский "Реал". Первый "Золотой мяч" был вручен также в 1956 году, лауреатом награды стал футболист английского "Блэкпула" Стэнли Мэтьюз.

Ранее мы писали, что умер четырехкратный олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина.

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Тег футбол, Лига чемпионов, Золотой мяч

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ТАСС

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