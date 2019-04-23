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Умер первый британец, поднявший над головой Кубок чемпионов

Сегодня, 12:08

Билли Макнилл 13 лет был капитаном шотландского "Селтика"

Макнилл возле своего памятника. Фото dailyrecord.co.uk
Макнилл возле своего памятника. Фото dailyrecord.co.uk.

В возрасте 79 лет ушел из жизни бывший капитан и тренер "Селтика" Билли Макнилл, сообщает The Sun. Макнилл, страдавший от деменции, умер прошедшей ночью в окружении своей семьи.

Макнилл всю свою карьеру провел в "Селтике" (1957-1975), а известность получил как капитан команды, выигравшей Кубок европейских чемпионов в сезоне-1966/1967. Таким образом, Макнилл стал первым британцем, поднявшим над головой Кубок чемпионов. Носил капитанскую повязку "кельтов" 13 лет. Провел 29 матчей за сборную Шотландии.

По завершении карьеры игрока стал тренером: руководил такими командами, как "Клайд", "Абердин", "Селтик", "Манчестер Сити", "Астон Вилла" и "Хиберниан". С "кельтами" четырежды побеждал в чемпионате Шотландии.

В 2015 году "Селтик" у входа на стадион "Селтик Парк" установил статую Макнилла, держащего в руках Кубок европейских чемпионов.

Напомним, в феврале этого года ушел из жизни легендарный игрок "Динамо" Виталий Хмельницкий. Один из лучших отечественных футболистов своего поколения, за период с 1965-го по 1972-й годы Хмельницкий провел более 200 матчей в составе "Динамо", четыре раза став чемпионом СССР и дважды – обладателем Кубка СССР.

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Тег футболист, Селтик

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sport24.ru

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