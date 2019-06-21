Умер первый капитан в истории львовских "Карпат"

Александр Филяев в первом сезоне провел за клуб 34 матча и забил 5 голов

"Карпаты" со своим капитаном. Фото: UA.Футбол

В пятницу, 21 июня во Львове на 85-м году жизни перестало биться сердце бывшего нападающего и первого капитана львовских "Карпат", воспитанника московского футбола Александра Филяева.

Во Львов Александр Евгеньевич переехал в 1957 году, в составе армейской команды СКВО. До этого выступал за команды "Зенит" и "Локомотив" из Москвы, города, в котором 26 августа 1934 и родился.

Собственно, выступая в течение пяти лет за армейцев Львова, Филяев прикипел к городу душой, создал здесь семью и остался жить. В 1963 году, когда были созданы "Карпаты", Филяев был одним из самых опытных игроков и стал первым капитаном львовской команды. В 1963 году провел за "Карпаты" 34 матча и забил 5 мячей.

Александр Евгеньевич 44 года работал сначала учителем физкультуры, а потом труда в школе №6. Находясь на пенсии, постоянно был в курсе всех событий как в жизни "Карпат", так и в украинском и международном футболе.

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