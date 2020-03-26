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Умер тренер, с которым сборная Франции впервые стала чемпионом Европы

26 марта, 21:01

Максим Перепелица

Мишелю Идальго было 87 лет

В возрасте 87 лет скончался Мишель Идальго, приведший сборную Франции к победе на чемпионате Европы 1984 года. Идальго возглавлял национальную команду своей страны с 1976 по 1984 год. На ЧМ-1982 его сборная заняла четвертое место, а сам он был назван во Франции тренером года.Как мы сообщали, УЕФА перенес Евро-2020 на следующее лето. Но при этом ожидается, что в июне этого года удастся закончить национальные чемпионаты и еврокубки.

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На домашнем Евро-1984 сборная Франции, тренером которой был Идальго, выиграла свой первый международный трофей. После ухода с тренерской должности Идальго работал техническим директором сборной, директором футбольного департамента "Марселя" и аналитиком на телевидении.

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Ранее мы сообщали, что чемпионат Украины по футболу остановлен по решению Кабмина, согласно которому с 17 марта запрещено проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек.

Смотрите, как Франция обыграла Албанию в отборе на чемпионат Европы:

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УЕФА ФИФА сборная Франции

Источник: Сегодня|Спорт

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