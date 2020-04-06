Умер уникальный тренер, возглавлявший "Реал" и "Барселону", но выигравший чемпионат с другой командой

6 апреля в возрасте 71 года ушел из жизни уникальный тренер тренер Радомир Антич – сербский специалист успел поработать с "Атлетико", "Реалом" и "Барселоной". Долгое время тренер боролся с тяжелой болезнью. Напомним, что 29 марта ушел из жизни легендарный защитник "Атлетико". Луис Капон выступал за "Атлетико" с 1970 по 1980 год.

Большую часть игровой карьеры Антич провел в "Партизане", с которым выиграл чемпионат Югославии. Затем он становился чемпионом Турции в составе "Фенербахче", успел поиграть в испанском "Реал Сарагоса" и на закате карьеры помог "Лутон Таун" выиграть третий по силе дивизион Англии.

Радомир Антич / Фото: Twitter Реклама

А вот карьера в качестве тренера у него была куда заметнее. Начинал он в роли ассистента в "Партизане", а затем надолго перебрался в Испанию. Там он успел поработать в таких клубах как "Реал Сарагоса", мадридский "Реал", "Овьедо", "Атлетико", "Барселона" и "Сельта", но только с "матрасниками" добился реальных успехов выиграл чемпионат и Кубок Испании.

Также Антич руководил сборной Сербии, с которой выходил на ЧМ-2010. А последним местом работы сербского тренера стал китайский клуб "Шаньдун Лунэн", который он покинул в 2013 году.

Также мы писали, что умер 14-летний нападающий "Атлетико" Кристиан Минчола. Причина смерти Минчолы пока не разглашается.

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