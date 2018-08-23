Умер "Волынский Марадона" – отец игрока сборной Украины Артема Федецкого

В возрасте 60 лет умер один из лучших футболистов в истории футбольного клуба "Волынь" Андрей Федецкий. По предварительной информации, мужчина болел.

Андрей Федецкий родился 5 августа 1958 года. Лучший бомбардир (наряду с Владимиром Диким) в истории луцкой "Волыни", где и провел большую часть карьеры – 91 гол за более 540 игр.

Также он выступал за харьковский "Металлист" и холмовскую "Гвардию". У Андрея Федецкого было прозвище "Волынский Марадона".

Финалист Кубка СССР 1983 в составе "Металлиста" (Харьков). Мастер спорта СССР с 1983 года.

Андрей Федецкий – отец капитана львовских "Карпат" Артема Федецкого.

Ранее мы писали, что болельщик "Карпат" ударил Артема Федецкого во время беспорядков на матче Кубка Украины. Львовский клуб вылетел из Кубка Украины, что очень не понравилось фанатам.

Мы также сообщали, что Федецкий сыграл с украинскими военными в футбол на передовой. Артем вместе с Андреем Тлумаком и Михаилом Кополовцем посетили Марьинку, где встретились с пограничниками.