Умер вратарь "Манчестер Юнайтед", чудом выживший в жуткой авиакатастрофе

Гарри Грегг, спасший многих людей после страшного крушения в Мюнхене, ушел из жизни в возрасте 87 лет

Гарри Грегг / Фото: Getty Images

Еще одна утрата в мире спорта. Ушел из жизни легендарный вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Северной Ирландии Гарри Грегг по прозвищу "Герой Мюнхена". Ему было 87 лет.

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Грегг больше всего известен как один из выживших в мюнхенской авиакатастрофе, когда 6 февраля 1958 года самолет с игроками и тренерами "МЮ" на борту, а также другими пассажирами разбился после третьей попытки взлета в аэропорту Мюнхена. Из находившихся на борту воздушного судна 44 человек погибли 23 (из них 8 футболистов "МЮ"), еще 19 получили ранения.

Грегг тогда не только уцелел в авиакатастрофе, но и помог вытащить других выживших из-под обломков самолета, в том числе одноклубников Бобби Чарльтона, Денниса Вайолетта и Джеки Бланчфлауэра, тренера Мэтта Басби, а также беременную женщину и ее маленькую дочь.

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Спустя две недели после трагедии Грегг защищал ворота "Манчестер Юнайтед" в матче Кубка Англии против "Шеффилд Уэнсдей" и отстоял на ноль. Всего Грегг провел за "МЮ" 247 матчей в период с 1957 по 1966 год. Провел 25 матчей за сборную Северной Ирландии, а в 1958 году помог национальной команде выйти в 1/4 финала чемпионата мира, где был признан лучшим голкипером турнира, обойдя по результатам опроса журналистов вратаря сборной СССР Льва Яшина.

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Гарри Грегг признается многими одним из лучших вратарей в истории "Манчестер Юнайтед", хотя и не завоевал ни одного крупного трофея. Из-за серьезной травмы плеча он не смог принять участия в победном финале Кубка Англии 1963 года, а последовавшие за этим травмы лишили его достаточного количества матчей, чтобы получить чемпионскую медаль в сезонах 1964/65 и 1966/67.

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