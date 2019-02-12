Умер вратарь, совершивший лучший сэйв 20-го века после удара Пеле
Гордон Бэнкс со сборной Англии побеждал на чемпионате мира 1966 года
Бывший вратарь сборной Англии Гордон Бэнкс ушел из жизни в 81 год. Чемпион мира 1966 года, у которого в декабре 2015-го был диагностирован рак, умер сегодня ночью.
Бэнкс занял второе место в списке сильнейших вратарей 20 века после Льва Яшина по версии IFFHS. Он выступал на профессиональном уровне почти 20 лет (1958-1977), выигрывал Кубок английской лиги в составе "Лестера" и "Сток Сити". В 1970 году Бэнкс стал офицером Британской империи.
Бэнкс был включен Пеле в список "ФИФА 100". Его сэйв после удара бразильца на ЧМ-1970 был признан лучшим в 20-м веке.
Напомним, что в конце января умер бывший тренер львовских "Карпат" Иштван Секеч. В тренерской карьере наибольших успехов достиг с "Карпатами", выведя львовскую команду по итогам сезона-1979 в высший дивизион (а также дойдя до полуфинала Кубка страны, установив ряд рекордов первой союзной лиги), и "Пахтакором" — ташкентцев Иштван Йожефович привел к шестому месту в высшей лиге сезона-1983.
Ранее мы писали, что после продолжительной тяжелой болезни ушел из жизни бывший центровой сборной Украины Александр Окунский. Один из лучших игроков в истории украинского баскетбола выступал за "Шахтер", "Будивельник", "БИПА-Моду", БК "Киев", БК "Одесса". Также поиграл в Литве за "Летувос Ритас", турецкую "Дарюшшафаку", хорватскую "Цибону", черногорскую "Будучность" и греческий "Мент".
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