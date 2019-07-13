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Умер Зидан: "Реал" начал тренировку с минуты молчания

13 июля, 19:23

Брат главного тренера мадридского клуба скончался от рака

Минута молчания на тренировке
Минута молчания на тренировке. Фото: Официальный сайт ФК "Реал" Мадрид

Скончался Фарид Зидан, брат главного тренера "Реала" Зинедина Зидана. Причиной смерти 54-летнего Фарида Зидана стал рак. В связи с этим сегодняшняя тренировка мадридского клуба началась с минуты молчания. Ранее Зинедин Зидан покинул расположение "Реала" по семейным обстоятельствам.

В настоящее время "Реал" проходит предсезонный сбор в канадском Монреале. В июле в рамках Международного кубка чемпионов испанский клуб сыграет с мюнхенской "Баварией", лондонским "Арсеналом" и мадридским "Атлетико". Матчи пройдут в различных городах США. На данный момент мадридский клуб проводит тренировки на базе клуба "Монреаль Импакт".

21 июля "Реал" сыграет против "Баварии" в рамках Международного Кубка чемпионов.

Напомним, что два других испанских гранда выясняют отношения из-за трансфера Антуана Гризманна. В "Атлетико" утверждают, что "Барселона" должна заплатить за футболиста не 120 миллионов евро, а 200.

Также мы писали, что на презентацию Азара в "Реале" пришло в четыре раза больше людей, чем на весь чемпионат Украины. Представление бельгийца собрало на трибунах "Сантьяго Бернабеу" 50 тысяч болельщиков. Это в разы больше, чем на всех шести матчах последнего тура чемпионата Украины вместе взятых!

Зидан второй раз возглавил "Реал" в марте этого года:


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Тег брат, Реал Мадрид, Зинедин Зидан

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