Умер знаменитый защитник киевского "Динамо"

Сегодня, 13:38

Виктор Матвиенко в этом месяце отметил 70-летний юбилей

Виктор Матвиенко. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Виктор Матвиенко. Фото ФК "Динамо"

Ушел из жизни легендарный защитник киевского "Динамо" Виктор Матвиенко. Виктор Антонович умер в возрасте 70 лет, совсем недавно отметив свой юбилей.

Выступая за киевское "Динамо" с 1970 по 1977 годы, Матвиенко стал 4-кратным чемпионом СССР, обладателем Кубка СССР, Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА.

Напомним, что это уже вторая смерть динамовца на этой неделе. 26 ноября в США умер капитан киевского "Динамо" образца 1961 года Виктор Каневский. То была команда, которая первой из немосковских выиграла чемпионат СССР. С 1955 по 1964 годы Каневский провел в составе "бело-синих" 207 матчей в чемпионате и Кубке СССР, забил 85 мячей. Он был единственным киевлянином, выступавшем за сборную СССР на чемпионате мира 1962 года.

Напомним, что в октябре умер известный игрок и тренер "Динамо" Олег Базилевич. Базилевич в качестве игрока выиграл в 1961 году первые золотые медали для киевского "Динамо" в чемпионатах СССР, а также Кубок СССР 1964 года. В качестве тренера становился двукратным чемпионом СССР, обладателем Кубка Кубков 1975 года и Суперкубка Европы, бронзовым призером Олимпийских игр 1976 года.
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Официальный сайт ФК "Динамо"

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