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Умеют торговаться: "Бавария" договорилась с "МанСити" о покупке 100-миллионного игрока вдвое дешевле

30 июня, 23:08

Александр Трикиша Александр Трикиша

В текущем сезоне Сане провел всего три матча и подешевел вдвое

Чемпион Германии мюнхенская "Бавария" договорилась с английским "Манчестер Сити" о трансфере немецкого полузащитника Лероя Сане. Как сообщает Bild, Сане обойдется "Баварии" менее, чем в 50 миллионов евро, хотя переговоры стартовали с ценника в 100 миллионов. Кстати, ранее мы писали, что Александр Зинченко из перепутал звездного футболиста сборной Германии с водителем автобуса.

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В текущем сезоне Сане провел всего три матча, так как большую часть сезона пропустил из-за разрыва крестообразной связки. Мюнхенцы хотели приобрести немца еще прошлым летом за 100 миллионов евро, но из-за этой травмы отложили трансфер. К слову, transfermarkt.com оценивает 24-летнего немца в 80 миллионов евро.

Отметим, что Лерой является воспитанником "Шальке" из Гельзенкирхена. В составе первой команды он дебютировал в 2014 года, а в Бундеслиге успел провести 47 матче, в которых забил 11 мячей. В 2016 году Сане перешел в "МанСити" за 52 миллиона евро.

В чемпионате Англии он провел 90 матчей, забил 25 мячей и сделал 31 результативную передачу. Также на его счету семь мячей в Лиге чемпионов (один еще в составе "Шальке"). Несколько лет назад Сане забил в ворота своего бывшего клуба шикарный гол со штрафного и по традиции не стал его праздновать.

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Смотрите, как Сане забивал "Шальке" со штрафного:

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Бавария Манчестер Сити Лерой Сане

Источник: Сегодня|Спорт

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