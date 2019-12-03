Уморительная реакция сыновей Месси на "Золотой мяч": 4-летний Матео дал по ушам старшему Тьяго

Средний сынишка Лионеля принялся танцевать на кресле и едва не свалил на пол старшего брата

Сыновья Месси / Фото: Reuters

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Больше всех выигрышу Лионелем Месси шестого по счету "Золотого мяча" и завоеванию им статуса единолично лучшего игрока в истории футбола радовался его средний сын Матео. Когда на церемонии France Football в Париже его папу объявили обладателем самой престижной индивидуальной награды мирового спорта, четырехлетний мальчик бросился с объятиями к своему старшему брату – 7-летнему Тьяго, едва не свалив того на пол и сделав очень больно его уху!

7-летний Тьяго даже успел было немного рассердиться на 4-летнего Матео, но мальчиков быстро примирила их мама – очаровательная супруга Лео Антонелла Рокуццо. Однако малыш Матео на этом не успокоился. Он танцевал на кресле, продолжая выражать неподдельную радость по поводу признания своего папы лучшим футболистом года на планете Земля.

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"Золотой мяч"-2019. ТОП-10 игроков

1. Лионель Месси (Аргентина, "Барселона")

2. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, "Ливерпуль")

3. Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус")

4. Садио Мане (Сенегал, "Ливерпуль")

5. Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль")

6. Килиан Мбаппе (Франция, "Пари Сен-Жермен")

7. Алисон Бекер (Бразилия, "Ливерпуль")

8. Роберт Левандовски (Польша, "Бавария")

9. Бернарду Силва (Португалия, "Манчестер Сити")

10. Рияд Марез (Алжир, "Манчестер Сити")

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Как сообщалось ранее, Роналду проигнорировал церемонию вручения "Золотого мяча" и поехал не в Париж, а в Милан на награждение лучших в Италии. Поговаривают, Криштиану узнал, что его не планировали даже пригласить не сцену в столице Франции и сильно обиделся. Похоже, победа конкурента по общему количеству наград, Месси, его задела за живое.

Смотрите, как забивает Месси

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