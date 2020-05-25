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Уникальный матч в Севилье: Испания возобновит чемпионат и почтит память погибших

25 мая, 08:37

Елена Павлова

Появилась новая дата перезапуска Примеры и участники первого поединка

Чемпионат Испании по футболу снова сдвинул дату своего перезапуска после карантина. Только вчера появилась информация, что Примера возвращается 8 июня- об этом сообщил председатель правительства Испании Педро Санчес. А сегодня было названо новое число и даже матч, который станет первым в стране после начала борьбы с коронавирусной инфекцией.

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Так, по словам босса Ла Лиги Хавьера Тебаса, текущий сезон чемпионата Испании может возобновиться матчем между "Севильей" и "Бетисом" 11 июня.

"Есть вероятность, что 11 июня состоится уникальный матч, во время которого мы сможем почтить память погибших от коронавирусной инфекции. Я хотел бы, чтобы это было севильское дерби между "Бетисом" и "Севильей", начало встречи запланировано на 22:00 по местному времени. На данный момент мы ожидаем подтверждения этой даты", – цитирует президент Ла Лиги Хавьера Тебаса Marca.

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/ Фото: AFP

Последний матч в Ла Лиге был сыгран еще 10 марта – "Реал Сосьедад" со счетом 2:1 обыграл "Эйбар". На момент остановки соревнований лидером турнирной таблицы чемпионата Испании являлась "Барселона" Лионеля Месси, в 27 матчах набравшая 58 очков. На два очка от каталонского клуба отставал "Реал", на третьем месте – "Севилья" (47 пунктов).

Ранее мы сообщали, что тренер "Реала" нарушил карантин, чтобы навестить домик в деревне.

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Смотрите, как лидер Примеры "Барселона" играла в Италии в Лиге чемпионов с "Наполи"

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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возобновление чемпионат Испании Севилья Бетис

Источник: Marca

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