Уникальный случай на ЧМ по легкой атлетике – все участники забега дисквалифицированы

Сегодня, 18:38

Судьи вынуждены были аннулировать результаты всего забега

Фото AFP
Фото AFP

Все пять участников мужского квалификационного забега на 400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который проходит в британском Бирмингеме, дисквалифицированы.

Победителем забега, который состоялся в пятницу, стал представитель Гренады Брэлон Таплин, показавший время 46,37 секунды. Однако, как сообщает Reuters, судьи посчитали, что он и еще три спортсмена – ямаец Стивен Гэйл, латвиец Аустрис Карпинскис и Алонсо Расселл (Багамы) – бежали не по своим дорожкам, и аннулировали их результаты. Ранее за фальстарт красную карточку получил Абдалела Харун из Катара, также участвовавший в этом забеге.

Отметим, что в этой дисциплине выступал украинец Виталий Бутрим, но пробиться в финальный забег он не сумел. Он стал четвертым в своем забеге и 19-м – в общей таблице результатов.

Ранее мы сообщали, что красотка из Эфиопии победила на дистанции 3000 метров на чемпионате мира.

Чемпионат мира в Бирмингеме продлится до 4 марта. Наши спортсменки Юлия Левченко и Ирина Геращенко заняли пятое и седьмое места в прыжках в высоту.
легкая атлетика, чемпионат мира, бег на 400 метров

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Источник:

Р-спорт

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