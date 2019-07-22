Уникумы в Европе: Суперкубок Украины выигрывали лишь два клуба

У нас лишь "Шахтер" и "Динамо" брали трофей, а рекордсмен на континенте – Польша

Больше всего трофеев брали "горняки". Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В ближайшее воскресенье стартует футбольный сезон в Украине, который по традиции начнется поединком за Суперкубок страны. За трофей, который будет разыгрываться уже в 16-й раз, поборются два его неизменных победителя - "Шахтер" и "Динамо". "Горнякам" кубок доставался 8 раз, киевлянам – 7. И никаких предпосылок к тому, что существующее двоевластие в ближайшее время будет нарушено, пока не видно. Нам стало любопытно: насколько этот случай уникален или в Европе еще есть чемпионаты, где национальный Суперкубок выигрывали лишь две команды. А поскольку в различных странах этот турнир имеет разную историю, для чистоты эксперимента мы взяли временной отрезок с 2004 года, когда у нас прошел дебютный розыгрыш. И оказалось, что Украина таки "впереди Европы всей". Из всех футбольных ассоциаций-членов УЕФА, в которых поединки между чемпионом и обладателем национального кубка проводятся на регулярной основе (а не время от времени), нет второй такой страны, где бы за последние 15 лет трофеем владели только два клуба.

Конец сборов: "Шахтер" с тремя форвардами, а "Динамо" без побед в Украине



Наиболее близка к нашей ситуация в Португалии, там в новом веке победу в Суперкубке праздновали лишь клубы Большой тройки – "Порту", "Бенфика" и "Спортинг".



По три победителя турнира набралось также в Хорватии, Словакии (СК упразднен в 2016-м), Израиле и Беларуси. Но тут, как говорится, есть нюансы. У хорватов и словаков, если команда делала золотой дубль, матч за Суперкубок вообще не проводился, и, как следствие, за последние 15 лет трофей там разыгрывался лишь по 6 раз. В Израиле после долгого перерыва турнир возродили только в 2015 году. Ну а наши северные соседи белорусы, разыгрывающие Суперкубок с 2010-го, уже много лет живут в условиях безальтернативной гегемонии одного клуба – БАТЭ (13 чемпионств подряд!). Тем не менее в Супере ее удавалось прерывать – "Гомелю" (2012) и брестскому "Динамо" в двух последних сезонах.



Что касается топ-5 чемпионатов, то там число триумфаторов Суперкубка варьируется от 6 клубов (Испания и Италия) до 4 (Франция и Германия). При том что у немцев турнир долго не проводился и был возрожден лишь в 2010 году.

Страны, располагающиеся неподалеку от Украины в таблице коэффициентов УЕФА (Россия, Бельгия, Турция, Голландия), чествовали за эти годы по 5-7 триумфаторов. Абсолютным же европейским рекордсменом последнего 15-летия является Польша. Там начиная с 2004 года трофей успели поднять над головой капитаны 9 разных клубов. А за всю историю турнира, который у наших западных соседей проводится с 1983 года, Суперкубок выигрывали в общей сложности 15 команд! Вот уж поистине торжество принципа "Чтоб никому не было обидно".

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Количество клубов, побеждавших в национальных Суперкубках Европы (УЕФА) с 2004 года

2 — Украина

3 — Португалия, Хорватия, Беларусь, Словакия, Израиль

4 — Германия, Франция, Словения, Чехия, Сев. Ирландия, Молдавия, Литва

5 — Англия, Россия, Бельгия, Исландия, Казахстан, Мальта, Андорра

6 — Испания, Италия, Турция, Венгрия, Албания, Армения, Кипр, Эстония

7 — Голландия, Швеция, Болгария, Сан-Марино

8 — Румыния, Грузия

9 — Польша

Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок пройдет 28 июля. Год назад трофей выиграли киевляне:

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