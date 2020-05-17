"Унион" – "Бавария": где смотреть матч самой результативной команды Европы

В воскресенье продолжаются матчи первого после длительного перерыва тура в чемпионате Германии. Ранее мы рассказывали, как прошли стартовые матчи Бундеслиги после карантина, а сегодня свой первый за два месяца поединок проведет лидер сезона – "Бавария". Соперник – берлинский "Унион", матч пройдет без зрителей на трибунах, но для украинских болельщиков будет доступна прямая трансляция.

Матч покажет канал "Футбол 2", также смотреть игру онлайн можно на сайте oll.tv. На нашем сайте доступен онлайн "Унион" – "Бавария" с фото и комментариями игры. Ночью в 02:20 на канале "Футбол 1" будет повтор игры, также ее можно будет еще раз посмотреть в понедельник в 12:00 на канале "Футбол 2".

Отметим, что "Бавария" – самая результативная команда не только Бундеслиги, но и всех европейских топ-чемпионатов. В 25 турах мюнхенцы забили 73 гола, в среднем за игру получается 2,92 гола. Близко к такому показателю идут "Аталанта" в Италии (70 голов в 25 матчах, 2,8 в среднем за игру) и "ПСЖ" во Франции (75 голов в 27 матчах, 2,77 гола за игру).

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Напомним, что до выхода на карантин "Бавария" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде разгромила "Челси" со счетом 3:0. Смотрите все голы того матча:

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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