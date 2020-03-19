Упал с лестницы в пабе и не выжил: "Кардифф" скорбит по своей 35-летней легенде

Бывший полузащитник "Кардифф Сити", "Астон Виллы" и молодежной сборной Англии Питер Уиттингем скончался в 35 лет. Травмы, несовместимые с жизнью, футболист получил в одном из питейных заведений Уэльса. 7 марта Уиттингем неудачно упал с лестницы в пабе, где смотрел матч по регби.

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После падения Питера доставили в клинику, где врачи неделю боролись за него. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Футболист провел 459 матчей за "Кардифф", в которых забил 98 голов, а завершил карьеру летом 2018 года. У него осталась супруга и маленький сын.

"Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет. Новость о внезапном и безвременном уходе Питера потрясла нас до глубины. Все наши мысли сейчас с его женой Амандой и их маленьким сыном. Мы просим уважать неприкосновенность их частной жизни в это жестокое и трудное время. Уход Питера будет болезненно ощущаться нашим городом и болельщиками, всеми, кто когда-либо имел удовольствие знать его. Мы любим тебя, Пит, и память о тебе навсегда останется с нами", — говорится в заявлении на сайте "Кардиффа".

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