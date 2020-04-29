Урезали зарплаты в четыре раза: как "Черноморец" пытается удержаться на плаву

В ближайшее время одесситы могут распустить вторую команду

Стали известны некоторые подробности финансового кризиса в одесском "Черноморце". Напомним, накануне клуб расторг контракт с главным тренером команды Остапом Маркевичем. Такое решение стороны приняли после разговора тренера с генеральным директором "моряков" Анатолием Мисюрой. По информации "ТаТоТаке", во время разговора выяснилось, что клуб не сможет погасить свои долги за предыдущие месяцы.

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Но на этом неприятности "Черноморца" не заканчиваются. По информации источника, финансовые проблемы возникли у владельца клуба Леонида Климова. Из-за этого пришлось в четыре раза урезать зарплату игрокам. Отмечается, что средняя зарплата составляла около 40 тысяч гривен в месяц. Кроме этого практически наверняка будет расформирована вторая команда.

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Ранее мы писали, что "Черноморец" может сняться со второй части первенства Первой лиги. Отметим, что Первая лига так и не возобновилась после зимнего перерыва из-за пандемии коронавируса. Добавим, что "Черноморец" после 19 туров занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги.

Смотрите, как "Черноморец" играл в Премьер-лиге:

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