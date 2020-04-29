Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,05
29,43
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Урезали зарплаты в четыре раза: как "Черноморец" пытается удержаться на плаву

29 апреля, 16:55

Александр Трикиша

В ближайшее время одесситы могут распустить вторую команду

Стали известны некоторые подробности финансового кризиса в одесском "Черноморце". Напомним, накануне клуб расторг контракт с главным тренером команды Остапом Маркевичем. Такое решение стороны приняли после разговора тренера с генеральным директором "моряков" Анатолием Мисюрой. По информации "ТаТоТаке", во время разговора выяснилось, что клуб не сможет погасить свои долги за предыдущие месяцы.

Читайте также: "Жизнь продолжается": сын Маркевича рассказал об уходе из "Черноморца"

Но на этом неприятности "Черноморца" не заканчиваются. По информации источника, финансовые проблемы возникли у владельца клуба Леонида Климова. Из-за этого пришлось в четыре раза урезать зарплату игрокам. Отмечается, что средняя зарплата составляла около 40 тысяч гривен в месяц. Кроме этого практически наверняка будет расформирована вторая команда.

Реклама

Ранее мы писали, что "Черноморец" может сняться со второй части первенства Первой лиги. Отметим, что Первая лига так и не возобновилась после зимнего перерыва из-за пандемии коронавируса. Добавим, что "Черноморец" после 19 туров занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги.

Смотрите, как "Черноморец" играл в Премьер-лиге:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Черноморец Одесса первая лига

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Почему простые люди работают в пандемию, а футболисты – нет?": президент знаменитого клуба – в гневеФутбол
"Ядерная атака": из-за коронавируса самый дорогой футболист мира подешевеет до "смешных" 35 млнФутбол
Боксер Шелестюк избил тень, Милевский уехал в деревню, а Костюк стала
Боксер Шелестюк избил тень, Милевский уехал в деревню, а Костюк стала "козочкой": звезды спорта – на карантинеДругие
Легкие деньги на коронавирусе: знаменитый тренер
Легкие деньги на коронавирусе: знаменитый тренер "забанил" бонус, который свалился на его головуФутбол
"В Киеве – не строгий карантин": земляк Месси из "Динамо" – о ситуации в украинской столицеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...