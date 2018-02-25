Усейн Болт официально начал футбольную карьеру

Ямайский легкоатлет Усейн Болт сообщил, что подписал контракт с футбольной командой.

Усейн Болт – 8-кратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Болт завершил карьеру в 2017 году после чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне, который выявился провальным для него.

Напомним, Усейн принимал участие в эстафете 4х100 на чемпионате мира. Болт бежал на заключительном этапе, однако получил травму и даже не финишировал.

После завершения легкоатлетической карьеры ямаец намеревался попробовать себя в футболе.

"Я подписал контракт с футбольной командой! Узнайте с какой в этот вторник", – написал Болт на своей странице в twitter.

В конце января сообщалось, что 31-летний Болт присоединился к тренировочному процессу клуба из ЮАР "Мамелоди Сандаунз". Он планировал сыграть в товарищеском матче "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны", но из-за травмы вынужден был поменять свои намерения.

Ранее Болт признавался, что мечтает стать футболистом "Манчестер Юнайтед", а также рассказывал, что в марте собирается на просмотр в дортмундскую "Боруссию", где также выступает украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.