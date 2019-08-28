Усейн Болт презентовал новую форму "Марселя"

Лучший спринтер мира позировал с майкой под номером 9’58

Болт и Сиссе в новой форме "Марселя" / Фото: Instagram

Легендарный ямайский спринтер Усейн Болт принял участие в презентации новой формы французского футбольного клуба "Марсель". Новый комплект формы "Марселя" приурочен к 120-летию клуба. Болт сфотографировался с футболкой, на которой было написано 9’58 – рекордное время Болта на стометровке. Также в презентации принял участие экс-игрок клуба Джибриль Сиссе.

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Болт завершил карьеру в легкой атлетике после чемпионата мира-2017 в Лондоне. Ямаец неоднократно заявлял, что хочет попробовать свои силы в профессиональном футболе. В октябре 2018 года рекордсмен мира забил два мяча в товарищеском матче в составе австралийского "Сентрал Кост Маринерс". Позднее клуб предложил спортсмену контракт, но стороны не пришли к соглашению, и в январе Болт заявил об уходе из футбола.

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Ранее мы писали, что итальянский футбольный клуб "Аталанта", за который выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, представил новую форму с помощью моделей. Девушки презентовали несколько комплектов формы – домашнюю, гостевую и вратарскую.

Презентация футбольной формы ФК "Шахтер":

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