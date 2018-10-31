Усейна Болта вызовут в сборную Ямайки по футболу при одном условии
Если Болт станет выступать за Ямайку, это повысит посещаемость матчей команды
Президент Федерации футбола Ямайки Майкл Рикетс не исключил возможности вызова легкоатлета Усэйна Болта в национальную сборную страны. Напомним, летом текущего года Болт заключил тренировочное соглашение с австралийским клубом "Сентрал Кост Маринерс".
"Я немного разочарован тем, что Усэйн не заключил контракт с клубом из Ямайки. Это дало бы нам шанс лучше рассмотреть его игру. Если Усэйн докажет, что он достаточно хорош для того, чтобы стать игроком сборной Ямайки, он получит вызов в национальную команду. Мы следим за его прогрессом. Принимать решение будет тренер, но мы с удовольствием бы посмотрели на него в серьезном матче с качественными соперниками.
Если Болт станет выступать за Ямайку, это повысит посещаемость матчей команды. Он обладает невероятной скоростью. Если он добавит к ней футбольную технику, он сможет попасть в сборную. Игроки наверняка обрадовались бы его приходу в команду", – приводит слова Рикетса ESPN.
Ранее Усейн Болт выиграл забег в невесомости. Ямайский спринтер опередил двух астронавтов.
32-летний Усейн Болт – 8-кратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира, рекордсмен на дистанциях 100 и 200 метров. Болт завершил карьеру в 2017 году после чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне, который выявился провальным для него.
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