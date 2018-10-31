Усейна Болта вызовут в сборную Ямайки по футболу при одном условии

Президент Федерации футбола Ямайки Майкл Рикетс не исключил возможности вызова легкоатлета Усэйна Болта в национальную сборную страны. Напомним, летом текущего года Болт заключил тренировочное соглашение с австралийским клубом "Сентрал Кост Маринерс".

"Я немного разочарован тем, что Усэйн не заключил контракт с клубом из Ямайки. Это дало бы нам шанс лучше рассмотреть его игру. Если Усэйн докажет, что он достаточно хорош для того, чтобы стать игроком сборной Ямайки, он получит вызов в национальную команду. Мы следим за его прогрессом. Принимать решение будет тренер, но мы с удовольствием бы посмотрели на него в серьезном матче с качественными соперниками.

Если Болт станет выступать за Ямайку, это повысит посещаемость матчей команды. Он обладает невероятной скоростью. Если он добавит к ней футбольную технику, он сможет попасть в сборную. Игроки наверняка обрадовались бы его приходу в команду", – приводит слова Рикетса ESPN.

Ранее Усейн Болт выиграл забег в невесомости. Ямайский спринтер опередил двух астронавтов.

32-летний Усейн Болт – 8-кратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира, рекордсмен на дистанциях 100 и 200 метров. Болт завершил карьеру в 2017 году после чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне, который выявился провальным для него.