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Ушел из жизни двукратный победитель Лиги чемпионов в составе "Интера"

20 июня, 15:03

Александр Трикиша Александр Трикиша

Марио выступал за миланский клуб с 1957 по 1973 годы, а затем был главным тренером и занимался скаутской работой

Бывший полузащитник итальянского "Интера" Марио Корсо ушел из жизни в 78-летнем возрасте, сообщается на официальном канале клуба в Twitter. Ранее сегодня мы писали, что в Бразилии умер футбольный вратарь, променявший спорт на модельный бизнес.

"Марио Корсо, вечный чемпион, ушел. Мыслями мы обращаемся к его семье в это непростое время. Есть такие люди, которым суждено стать легендой. Обладатели уникальных талантов, которых нельзя не любить", – сказано в сообщении клуба серии А.

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Марио выступал за миланский клуб с 1957 по 1973 годы, сыграв 502 матча и забив 94 гола в чемпионате Италии. Он помог сине-черным четырежды выиграть скудетто, а также по два раза завоевать Кубок европейских чемпионов и Межконтинентальный кубок (в 1964 и 1965 годах). В сезоне-1985/86 Корсо был главным тренером "Интера", а впоследствии занимался в клубе скаутской работой.

Несколько дней назад мы писали, что умер чемпион СССР по футболу, после спорта работавший необычным курьером. Уроженец Эстонии Георгий Рябов начинал карьеру в таллинском "Динамо", но главных успехов добился в "Динамо" московском.

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умер футболист чемпионат Италии Интер Италия

Источники: Советский спорт , Сегодня|Спорт

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