Ушел из жизни легендарный футболист "Динамо"

Хмельницкий провел за киевлян более 200 матчей и четырежды становился чемпионом СССР

Виталий Хмельницкий. Фото: Dynamo.kiev.ua

Ушел из жизни легендарный футболист "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/475/892/5c647589234ae.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/475/892/5c647589234ae.jpg 2019-02-13T21:53:29+02:00 Футбол Хмельницкий провел за киевлян более 200 матчей и четырежды становился чемпионом СССР

13 февраля, на 76-м году перестало биться сердце легендарного форварда киевского "Динамо" Виталия Григорьевича Хмельницкого. Один из лучших отечественных футболистов своего поколения, за период с 1965-го по 1972-й годы Хмельницкий провел более 200 матчей в составе "Динамо", четыре раза став чемпионом СССР и дважды – обладателем Кубка СССР.

Долгое время Виталий Григорьевич работал в футбольной школе киевского "Динамо", детским тренером, а также в отделе селекции. Многие его воспитанники стали известными и достигли большого успеха на профессиональном уровне.

Ранее мы писали, что бывший игрок "Днепра" умер в Москве: тело пролежало в квартире 15 дней. В 60-х годах Ляшенко выступал за клубы из Кривого Рога и Днепра.

Добавим, что недавно весь мир следил за поисками пропавшего самолета с футболистом "Кардиффа" Эмилиано Салой н аборту. К сожалению, спастись спортсмену и его пилоту не удалось. Спустя неделю после крушения спасатели нашли самолет на дне Ла-Манша, а в его обломках обнаружили тело. Экспертиза подтвердила, что оно принадлежит Сале. Позже стало известно, что Эмилиано Сала погиб в результаты травм головы и тела. Комиссия по расследованию авиапроисшествий Британии опубликует окончательный отчет об авиакатастрофе через 6-12 месяцев.

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