Ушел из жизни легендарный президент "Барселоны"

Сегодня, 17:37

Под его руководством испанский клуб выиграл 25 трофеев и являлся самым богатым в мире

Фото twitter.com/fcbarcelona
Фото twitter.com/fcbarcelona

Бывший президент "Барселоны" Хосе Луис Нуньес скончался в возрасте 87 лет, сообщает Marca. Нуньес занимал пост главы каталонского клуба в период с 1978 по 2000 год. За это время сине-гранатовые завоевали 25 трофеев, среди которых семь титулов чемпиона Испании, шесть Кубков и пять Суперкубков страны, один Кубок Лиги чемпионов, четыре Кубка обладателей кубков и два Суперкубка Европы.

Также при нем "Барселона" на протяжении четырех лет являлась самым богатым клубом в мире.

"Сегодня мы потеряли Хосепа Луиса Нуньеса – большого человека для "Барселоны". Он изменил облик нашего клуба. В памяти навсегда останутся эмоциональные моменты, которые мы пережили в необычайный период нашей истории. Покойся с миром", – сообщил нынешний президент каталонского клуба Жозеп Мария Бартомеу.

После 14 туров "Барселона" занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры с 28 очками и опережает ближайшего преследователя в лице "Севильи" на одно очко. 8 декабря сине-гранатовым предстоит провести дерби с "Эспаньолом".

Ранее мы сообщали, что средняя зарплата в "Барселоне" превысила 10 млн фунтов в год. Каталонский клуб больше всех платит своим футболистам.
футбол, Барселона, чемпионат Испании

Вы сейчас просматриваете новость "Ушел из жизни легендарный президент "Барселоны"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Карлес Аленья ставит точку в матче "Барселоны" и "Вильярреала". Фото AFP

Защитник и 20-летний джокер подняли "Барселону" в лидеры

Вчера, 21:59

Обыграв "Вильярреал", каталонцы как минимум на несколько часов стали первыми

Футбол

Месси принимает поздравления. Фото AFP

"Барселона" без мотивации обыграла ПСВ: обзор матча Лиги чемпионов

29 Ноября, 09:57

Каталонцы досрочно вышли в 1/8 финала турнира
Загрузка...

Футбол

"Бавария" в пятом туре разгромила "Бенфику" со счетом 5:1. Фото AFP

Лига чемпионов: кто уже гарантировал себе выход в 1/8 финала

28 Ноября, 09:31

В плей-офф Лиги чемпионов вышли "Барселона", "Бавария", "Аякс", "Манчестер Сити", "Реал", "Рома", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед"

Футбол

Лео Месси. "Барселона" на выезде сыграет с мадридским "Атлетико". Фото AFP

Суперматч "Атлетико" - "Барселона" и другие игры 13-го тура чемпионата Испании

26 Ноября, 23:56

"Реал Сосьедад" и "Сельта" подвели черту под играми, растянувшимися на четыре дня

Футбол

Больше всех в "Барселоне" зарабатывает Месси. Фото AFP

Средняя зарплата в "Барселоне" превысила 10 млн фунтов в год

26 Ноября, 17:48

Каталонский клуб больше всех платит своим футболистам

Футбол

Дембеле спасает "Барселону". Фото AFP

"Барселона" на последней минуте спаслась в матче с "Атлетико": видео голов

24 Ноября, 23:51

Лидеры чемпионата Испании сыграли вничью
Загрузка...