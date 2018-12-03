Ушел из жизни легендарный президент "Барселоны"

Под его руководством испанский клуб выиграл 25 трофеев и являлся самым богатым в мире

Бывший президент "Барселоны" Хосе Луис Нуньес скончался в возрасте 87 лет, сообщает Marca. Нуньес занимал пост главы каталонского клуба в период с 1978 по 2000 год. За это время сине-гранатовые завоевали 25 трофеев, среди которых семь титулов чемпиона Испании, шесть Кубков и пять Суперкубков страны, один Кубок Лиги чемпионов, четыре Кубка обладателей кубков и два Суперкубка Европы.

Также при нем "Барселона" на протяжении четырех лет являлась самым богатым клубом в мире.

"Сегодня мы потеряли Хосепа Луиса Нуньеса – большого человека для "Барселоны". Он изменил облик нашего клуба. В памяти навсегда останутся эмоциональные моменты, которые мы пережили в необычайный период нашей истории. Покойся с миром", – сообщил нынешний президент каталонского клуба Жозеп Мария Бартомеу.

После 14 туров "Барселона" занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры с 28 очками и опережает ближайшего преследователя в лице "Севильи" на одно очко. 8 декабря сине-гранатовым предстоит провести дерби с "Эспаньолом".

Ранее мы сообщали, что средняя зарплата в "Барселоне" превысила 10 млн фунтов в год. Каталонский клуб больше всех платит своим футболистам.