Условный срок и два миллиона штрафа: Жозе Моуринью принял обвинения налоговой

Португальский тренер пытался скрыть от налоговой доходы от имиджевых прав, когда возглавлял "Реал"

Жозе Моуринью. Фото: AFP

Условный срок и два миллиона штрафа: Жозе Моуринью принял обвинения налоговой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/993/c39/5c5993c39fc1a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/993/c39/5c5993c39fc1a.jpg 2019-02-05T15:47:00+02:00 Футбол Португальский тренер пытался скрыть от налоговой доходы от имиджевых прав, когда возглавлял "Реал"

Известный футбольный тренер Жозе Моуринью достиг соглашения с испанской налоговой службой, информирует Efe. Португальский специалист принял обвинения в неуплате налогов на имиджевые права на сумму около 2 миллионов евро в 2011-2012 годах, когда он возглавлял "Реал". Моуринью внесет сумму в казну государства и, таким образом, избежит штрафа в размере 3,3 миллиона евро.

Также он получит 12 месяцев условно, так как в испанском законодательстве нет реальных сроков за экономические преступления, совершенные впервые.

В сентябре сообщалось, что Моуринью признал нарушения и согласился выплатить штраф в размере 669 323 евро. Проблемы с испанской налоговой службой возникли у Лионеля Месси, Криштиану Роналду и других игроков, выступавших в Испании.

Совсем недавно суд огласил приговор по делу Криштиану Роналду: португалец приговорен к 23 месяцам условно. Португальца признали виновным по четырем эпизодам с ущербом Испании в размере 14,7 миллиона евро.

Вчера случился казус перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между Авангардов и СКА. Португальский тренер Жозе Моуринью поскользнулся на льду и упал во время вбрасывания шайбы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Условный срок и два миллиона штрафа: Жозе Моуринью принял обвинения налоговой". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: СЭ Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...