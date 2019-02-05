Условный срок и два миллиона штрафа: Жозе Моуринью принял обвинения налоговой
Португальский тренер пытался скрыть от налоговой доходы от имиджевых прав, когда возглавлял "Реал"
Известный футбольный тренер Жозе Моуринью достиг соглашения с испанской налоговой службой, информирует Efe. Португальский специалист принял обвинения в неуплате налогов на имиджевые права на сумму около 2 миллионов евро в 2011-2012 годах, когда он возглавлял "Реал". Моуринью внесет сумму в казну государства и, таким образом, избежит штрафа в размере 3,3 миллиона евро.
Также он получит 12 месяцев условно, так как в испанском законодательстве нет реальных сроков за экономические преступления, совершенные впервые.
В сентябре сообщалось, что Моуринью признал нарушения и согласился выплатить штраф в размере 669 323 евро. Проблемы с испанской налоговой службой возникли у Лионеля Месси, Криштиану Роналду и других игроков, выступавших в Испании.
Совсем недавно суд огласил приговор по делу Криштиану Роналду: португалец приговорен к 23 месяцам условно. Португальца признали виновным по четырем эпизодам с ущербом Испании в размере 14,7 миллиона евро.
Вчера случился казус перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между Авангардов и СКА. Португальский тренер Жозе Моуринью поскользнулся на льду и упал во время вбрасывания шайбы.
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