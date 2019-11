Уснул в машине, а после с красоткой возжаждал играть с лучшими: чемпионские похождения Милевского

Артем Милевский / Фото: Instagram

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский уснул в машине после невероятного события в своей карьере.Артем стал чемпионом с "Динамо". Видео с участием 34-летнего футболиста выложил его одноклубник и соотечественник Александр Нойок.

"Мой чемпион отдыхает. "Динамо Брест" – чемпион страны, очень прекрасной и классной страны, которую я очень люблю. С чемпионством, "Динамо Брест", – написал Нойок.

Слышно, что в автомобиле играет песня группы Queen "We are the champions". Напомним, что "Динамо" досрочно оформило чемпионство и прервало 13-летнюю гегемонию БАТЭ.

После этого Артем уже у себя в Instagram выложил видео, где сидит с прекрасной девушкой в баре. Там Артем (с фирменной кепкой) пожелал, чтобы его команда когда-то сыграла в Лиге чемпионов.

Добавим, что с 2020 года цвета нового чемпиона Беларуси будет защищать Евгений Хачериди. Соглашение брестского "Динамо" с украинским центральным защитником рассчитано до конца 2021 года.

