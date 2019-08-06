Успешный дебют: украинский защитник принес победу португальскому клубу в Кубке лиги 2019-08-06T17:18:25+03:00 Футбол Валерий Бондаренко отличился красивым ударом головой в самом дебюте встречи

В матче первого раунда Кубка португальской лиги "Витория Гимараэш" благодаря голу украинца Валерия Бондаренко на выезде обыграл" Фейренше" (1:0). Бондаренко, для которого это был первый официальный матч в новом клубе, отметился голом на 10-й минуте матча. К слову, "Витория" уже с 12-й минуты играла в меньшинстве, но отстояла свое преимущество.

Бондаренко пополнил состав "Шахтера" прошлой зимой, перейдя из "Александрии", но за полгода в "Шахтере" 25-летний защитник провел только один матч. Правда, этому поспособствовала травма. Теперь Бондаренко будет набираться опыта в бывшей команде нового наставника "Шахтера" Луиша Каштру.

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В отсутствие Бондаренко "Шахтер", проводивший первый домашний матч в новом сезоне, легко и непринужденно разобрался с "Карпатами" (3:0), уже в 17-й раз обыграв галичан в чемпионате с крупным счетом. И хотя на сей раз "бело-зеленые" были биты не так больно, как в двух рандеву минувшего сезона (5:0 и 6:1), это фиаско опустило их на самое дно турнирной таблицы.

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