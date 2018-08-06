Уступил место Сталину: история стадиона, где завтра сыграет "Динамо" в Лиге чемпионов

Во вторник, 7 августа, киевское "Динамо" проведет первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против пражской "Славии". Сегодня днем делегация киевского "Динамо" отправилась в Прагу, а вечером опробовала газон домашней арены чешского клуба. Кстати, со стадионом вице-чемпиона Чехии связана одна любопытная история.

Стадион, на котором "Славия" играла изначально, стоял в другом месте и был снесен в начале 50-х, чтобы поставить памятник Сталину. 15-метровую, крупнейшую в Европе архитектурную группу – Сталин, и за ним рабочий, крестьянин, солдаты. В Праге памятник называли "очередь за мясом". Культ личности развенчали, через 7 лет памятник взорвали, и в его подвалах сделали склады картофеля. Сейчас на этом месте, на Летенской смотровой площадке, установлен гигантский метроном.

"Славия" же, подвинутая Виссарионовичем, отстроилась на другом месте, "капиталистическом": где раньше был парк с американскими горками. Кстати, 5-конечная звезда на эмблеме "Славии" и близко не советская, обратите внимание, она лучом вниз. Сто лет назад у пражан появился огромный развлекательный парк "Эдем" с аттракционами и циркачами. Но довольно быстро загнулся: мировой финкризис 1930-х, рост криминалитета в этом районе, потом война, и приказом главного гигиениста Праги парк закрыли. Райское место отдали "Славии" и сейчас это большой комплекс, с площадками для разных видов спорта.

Футбольная "Эден Арена", вмещающая 22 тысячи, – самая современная в Чехии. Стадион был заново построен в 2008-м, пять лет назад принимал матч за Суперкубок УЕФА. Кстати, "Славия" клуб со мстительным юмором. Свой первый стадион, в 1899 году, пражане открывали матчем против команды Оксфордского университета, и влетели 0:5. На открытие нового стадиона в 2008-м "Славия" вновь позвала Оксфорд, и вынесла бедных студентов ровно 5:0.

Сегодня я прошелся у "Эден Арены", и рай этот райончик не напоминает. Никакой готики, замковых парков и видов на Влтаву, за которыми весь мир летает в Прагу (город №6 в Европе по туристам). Через дорогу гипермаркет с одной стороны, выводок унылых 6-этажек с другой... Отшиб. Но внутри арены компактно и мило. Сегодня тихо и мило, а завтра чехи обещают чуть ли ни аншлаг.











Фото А. Пономаренко

Фото А. Пономаренко

Фото А. Пономаренко

Фото А. Пономаренко

Фото А. Пономаренко

перед открытой тренировкой Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич ответил на вопросы журналистов. Наставник киевлян признался, что для "Динамо" значит выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Вместе с Хацкевичем на пресс-конференции присутствовал капитан команды Сергей Сидорчук. Он с юмором ответил на вопрос о высокорослых игроках "Славии".