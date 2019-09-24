Увидеть париж и умереть: Ярмоленко поучаствовал в унизительной серии для "Манчестер Юнайтед"

Ярмоленко и Матич / Фото: Twitter

Английский "Манчестер Юнайтед" лихорадит не на шутку. Только ленивый не критикует команду Сульшера за ужасную игру и неутешительные результаты. Ранее мы писали, что игрок "Манчестер Юнайтед" предрек судьбу главного тренера.

Но, все так хорошо начиналось. Болельщики "МЮ" до сих пор помнят выступления команды в Лиге чемпионов, когда их команда дошла до четвертьфинала. В поединке 1/8 манкунианцы феерично выбили французский "ПСЖ" в гостях.

Казалось бы, сейчас начнется белая полоса для "МЮ", но нет. После гостевой победы, "красные дьяволы" не могут выиграть в гостевых поединках уже девять матчей подряд.

Последним, кто приложил "ногу" к этой ужасной статистике был Андрей Ярмоленко. Благодаря голу украинского игрока, его "Вест Хэм" дома обыграл Ман Юнайтед со счетом 2:0.

Реклама

Ранее, некогда чемпионы Англии, проигрывали свои поединки и более слабым соперникам. Под конец прошлого сезона Сульшера и компанию шокировал "Вулверхэмптон", выиграв у себя дома со счетом 2:1.

После этого было поражение от "Барселоны" в Лиге чемпионов. Каталонцы на "Камп Ноу" разгромили соперника со счетом 3:0.

Еще хуже случилось поражение от "Эвертона". В ворота Де Хеа влетело четыре безответных мяча от соперника.

Следующим оппонентом, которого не смогли выиграть "дьяволы" стал "Хаддерсфилд". Они в гостях умудрились сыграть со счетом 1:1.

Еще свежи в памяти ничейные результаты с "Вулверхэмптоном" и "Саутгемптоном". Как быстро закончится эта черная полоса для "МЮ" пока никто не знает, но у команды явно идет спад, который точно скажется на будущем Сульшера.

Ранее мы рассказывали, что Ярмоленко уступил Зинченко статус самого дорогого украинского футболиста. После голов в ворота Нигерии и Литвы стоимость игрока "МанСити" возросла до 30 миллионов евро. Тогда как напротив Ярмоленко остался ценник в 20 млн евро. Однако если Андрей продолжит в том же духе, позиции Зинченко в этом рейтинге могут оказаться под угрозой.

Смотрите, как Ярмоленко забивает за сборную Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама