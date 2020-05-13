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Увидим Роналду и Малиновского через месяц: в чемпионате Италии проголосовали за дату выхода из карантина

13 мая, 20:59

Елена Павлова

Дата возобновления сезона определена в соответствии с решениями правительства Италии

До старта чемпионата Италии по футболу остается месяц. Клубы Серии А во время видеоконференции проголосовали за выход из карантина 13 июня. При этом в Италии планируют доиграть и Кубок страны. Об этом сообщает авторитетное спортивное издание Gazzetta dello Sport. Ранее мы писали, что футболисты итальянского клуба полностью отказались от зарплат за апрель.

Дата возобновления сезона определена в соответствии с решениями правительства Италии и медицинскими протоколами о защите игроков. Однако окончательное решение по поводу возобновления чемпионата должно принять правительство страны.

Читать также: Малиновский голодает в Италии: местные клубы не выплачивают зарплату с января

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Напомним, что в чемпионате Италии остается провести 12 полных туров и четыре перенесенных матча, а также ответные поединки полуфинала Кубка Италии и финал турнира. Первенство Серии А планируют завершить до 2 августа.

В Италии футболистам разрешили возобновить индивидуальные тренировки с 4 мая, а с 18 мая должны быть разрешены командные занятия. Однако при обязательном тестировании два клуба Серии А подтвердили наличие девяти зараженных футболистов.

Смотрите, как в последнем туре чемпионата Италии "Ювентус" переиграл "Интер"

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возобновление карантин голосование дата чемпионат Италии кубок Италии коронавирус

Источник: La Gazzetta dello Sport

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