Увидим сборную Украины уже в сентябре: опубликован новый календарь Лиги Европы

Групповой этап Лиги наций-2020 пройдет с 3 сентября по 18 ноября, сообщается на официальном сайте УЕФА. В окна для матчей сборных в октябре и ноябре 2020 года команды проведут не по два матча, как обычно, а по три. Это позволит перенести отложенные стыковые матчи Европейской квалификации на начало упомянутых окон – на 8 октября и 12 ноября.

Туры группового этапа Лиги наций пройдут 3/4/5 и 6/7/8 сентября; 10/11 и 13/14 октября; 14/15 и 17/18 ноября 2020 года. Товарищеские матчи будут сыграны 7/8 октября и 11/12 ноября. Финальная часть турнира по первоначальному календарю должна завершится 8 июня 2021 года.

Напомним, что сборная Украины по итогам дебютного розыгрыша Лиги наций завоевала путевку в элитный дивизион и сыграет с сильнейшими командами континента. Наша команда попала в группу А4, где их соперниками будут Швейцария, Испания и Германия.

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Напомним, что сегодня стали известны новые даты матчей сборной Украины на Евро-2020 и даты стыковых матчей. Все города подтвердили готовность принять матчи чемпионата Европы в следующем году.

Смотрите, как Украины обыгрывала чемпиона Европы и победителя Лиги наций:

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