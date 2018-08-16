Уволенный из "Львова" тренер Жилмар: "Я не спал. Мне очень тяжело"

Бывший главный тренер ФК "Львов" Жилмар, которого уволили из клуба из-за того, что у него нет лицензии "Pro" и он больше не может работать главным тренером в чемпионате Украины, прокомментировал свой уход.

"Как я спал? А я не спал. Тяжело, неприятно. Но я считаю, самое главное – это клуб. Это не Жилмар – это ФК "Львов". Так решила Федерация, я не могу дальше работать, потому что у меня нет лицензии "Pro". Это все знают. Я тоже с этим согласен. Но вопрос есть: почему это решили не сначала? Да, я пришел, но я был в Китае, нормально работал, еще год контракт был, когда я получил приглашение. Я очень рад был, потому что это очень большая ступень в моей карьере. Это очень серьезный проект. Когда я пришел, я показывал все документы, и все согласились, все было нормально. Уже прошло больше месяца, четвертый тур, и сейчас, перед "Шахтером", [решили], что я не буду дальше работать. Мне очень тяжело. Я никогда не говорю до свидания. Никогда. Особенно – Украине. На английском: "Never say goodbye", потому что можно через время вернуться. Если так будет – я буду просто рад, это будет как чудо", – сказал Жилмар.

Сменщиком Жилмара стал Владимир Мазяр.

Интересно, что на днях сам Жилмар рассказал нам, что занимается документами на получение украинского гражданства. Также главный тренер "Львова" рассказал об амбициозных планах на сезон, о том, как ел собак, о связи с Неймаром, что его удивило после возвращения в Украину.