Уже лысый игрок "Интера" привез своего любимого парикмахера за тысячу километров ради новой прически

Эшли Янг / Фото: Reuters

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Защитник "Интера" Эшли Янг не славится пышной шевелюрой, но когда дело доходит до стрижки, спортсмен готов довериться только признанным стилистам. Отмечается, что на днях англичанин оплатил перелет мужского стилиста Дэниела Джонсона из Манчестера в Милан, чтобы тот окончательно сбрил все лишнее с его головы. Парикмахер преодолел более 1000 километров и был щедро вознагражден. Результат его работы футболист опубликовал в Instagram.

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- В любой точке мира, – подписал фотографию Янг.

После этого Янг был высмеян подписчиками за усилия, предпринятые для того, чтобы побриться "под ноль". Один из них написал: "Это явно была очень трудная работа для мастера". 34-летний Янг перешел в "Интер" из "Манчестер Юнайтед" в январе и подписал контракт до 30 июня 2020 года.

Кстати, Шева вспомнил о своем противостоянии против "Интера". Наставнику сборной Украины всегда нравилось играть на "Сан-Сиро".

Смотрите обзор матча чемпионата Италии "Милан" – "Верона":

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