Узнай футболиста по фотографии его семьи: тест для болельщиков

Шева или Месси, Ярмоленко или Роналду - небольшой квиз для футбольных фанатов

В ожидании новых матчей и рестарта еврокубков предлагаем футбольным болельщикам пройти небольшой квиз. Нужно угадать игрока по фотографии, на которой он, с закрашенным лицом, изображен в компании своей семьи – с женой и детьми. Поехали!

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Узнай футболиста по его семье Попробуйте узнать звезд мирового и украинского футбола по фотографиям со своими семьями, при этом лица самих спортсменов мы закрасили Поехали! 1/10 Звездный отец четверых детей и один из самых богатых спортсменов Лео Месси 12 % Златан Ибрагимович 18 % Криштиану Роналду 68 % Роберт Левандовски 3 % Дальше 2/10 Женился в США и воспитывает четырех сыновей Паоло Мальдини 10 % Андрей Шевченко 76 % Филиппо Индзаги 0 % Роберто Баджо 14 % Дальше 3/10 Капитан европейского гранда на карантине отрастил солидную бороду Лео Месси 17 % Джорджо Кьеллини 0 % Мануэль Нойер 17 % Серхио Рамос 67 % Дальше 4/10 У него три сына и красавица жена, запустившая свой бренд одежды Тарас Степаненко 64 % Кевин де Брейне 0 % Виктор Цыганков 21 % Пауло Дибала 14 % Дальше 5/10 Футболист с семьей живет в Лондоне Месут Озил 8 % Андрей Ярмоленко 69 % Оливье Жиру 15 % Гарри Кейн 8 % Дальше 6/10 Этот вратарь наконец дождался сына – у него также три дочки! Мануэль Нойер 17 % Ян Облак 8 % Андрей Пятов 58 % Марк-Андре Тер Штеген 17 % Дальше 7/10 Он женился на любви детства и дал детям экзотические имена Генрих Мхитарян 30 % Луис Суарес 50 % Лео Месси 10 % Андрес Иньеста 10 % Дальше 8/10 Женился в 21 год под присмотром всего села, воспитывает дочь Мохамед Салах 83 % Садио Мане 17 % Пьер-Эмерик Обамеянг 0 % Серхио Агуэро 0 % Дальше 9/10 Для описания игры этого футболиста придумали отдельное слово Александр Кержаков 0 % Лео Месси 100 % Дэвид Бекхэм 0 % Уэйн Руни 0 % Дальше 10/10 Отец трех сыновей ранее играл за киевское "Динамо" Мигель Велозу 0 % Жуниор Мораес 17 % Роман Безус 83 % Александар Драгович 0 % Дальше

Правильные ответы:

Конечно, это Криштиану Роналду. Он до сих пор не оформил свои отношения с Джорджиной Родригес, а трое его детей – от суррогатных матерей Это наставник сборной Украины Андрей Шевченко. С женой Кристен Пазик воспитывает Джордана, Кристиана, Александра и Райдера-Габриэля Серхио Рамос в "Реале" уже 15 лет. А недавно он стал первым центральным защитником за 26 лет, которому удалось забить 10 и больше голов в одном сезоне Ла Лиги Тарас Степаненко – опорник "Шахтера" и сборной Украины, и надежная опора своей большой семьи! Андрей Ярмоленко перешел из "Боруссии" в английский "Вест Хэм" в 2018 году. Его преследуют травмы, но недавно он забил важный гол У вратаря "Шахтера" четверо детей – Дарина, Милана, Майя и Лев. Андрей Пятов входит в пятерку футболистов с наибольшим количеством матчей за сборную Украины за всю историю Забивной форвард "Барселоны" Луис Суарес – лучший бомбардир в истории сборной Уругвая Мохамед Салах женился рано, в спутницы выбрал девушку по имени Маги, а свадьбу сыграл в родной деревне, куда собрались все ее жители. Лидер атак "Ливерпуля" очень религиозен Лео Месси и его жена Антонелла Рокуццо воспитывают троих сыновей – Тьяго, Матео и Чиро Роман Безус с 2016 года живет в Бельгии, где выступает за местные команды. Провел 22 матча за сборную Украины, в 2013-2015 годах играл в "Динамо". Воспитывает сыновей Кирилла, Матвея и Луку

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