Узнай футболиста по фотографии его семьи: тест для болельщиков

В ожидании новых матчей и рестарта еврокубков предлагаем футбольным болельщикам пройти небольшой квиз. Нужно угадать игрока по фотографии, на которой он, с закрашенным лицом, изображен в компании своей семьи – с женой и детьми. Поехали!
Узнай футболиста по его семье
Попробуйте узнать звезд мирового и украинского футбола по фотографиям со своими семьями, при этом лица самих спортсменов мы закрасили
Звездный отец четверых детей и один из самых богатых спортсменов
Женился в США и воспитывает четырех сыновей
Капитан европейского гранда на карантине отрастил солидную бороду
У него три сына и красавица жена, запустившая свой бренд одежды
Футболист с семьей живет в Лондоне
Этот вратарь наконец дождался сына – у него также три дочки!
Он женился на любви детства и дал детям экзотические имена
Женился в 21 год под присмотром всего села, воспитывает дочь
Для описания игры этого футболиста придумали отдельное слово
Отец трех сыновей ранее играл за киевское "Динамо"
Правильные ответы:
- Конечно, это Криштиану Роналду. Он до сих пор не оформил свои отношения с Джорджиной Родригес, а трое его детей – от суррогатных матерей
- Это наставник сборной Украины Андрей Шевченко. С женой Кристен Пазик воспитывает Джордана, Кристиана, Александра и Райдера-Габриэля
- Серхио Рамос в "Реале" уже 15 лет. А недавно он стал первым центральным защитником за 26 лет, которому удалось забить 10 и больше голов в одном сезоне Ла Лиги
- Тарас Степаненко – опорник "Шахтера" и сборной Украины, и надежная опора своей большой семьи!
- Андрей Ярмоленко перешел из "Боруссии" в английский "Вест Хэм" в 2018 году. Его преследуют травмы, но недавно он забил важный гол
- У вратаря "Шахтера" четверо детей – Дарина, Милана, Майя и Лев. Андрей Пятов входит в пятерку футболистов с наибольшим количеством матчей за сборную Украины за всю историю
- Забивной форвард "Барселоны" Луис Суарес – лучший бомбардир в истории сборной Уругвая
- Мохамед Салах женился рано, в спутницы выбрал девушку по имени Маги, а свадьбу сыграл в родной деревне, куда собрались все ее жители. Лидер атак "Ливерпуля" очень религиозен
- Лео Месси и его жена Антонелла Рокуццо воспитывают троих сыновей – Тьяго, Матео и Чиро
- Роман Безус с 2016 года живет в Бельгии, где выступает за местные команды. Провел 22 матча за сборную Украины, в 2013-2015 годах играл в "Динамо". Воспитывает сыновей Кирилла, Матвея и Луку
Смотрите фото Сары Кохан – жены футболиста Хавьера Эрнандеса (Чичарито)
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