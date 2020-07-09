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Узнай футболиста по фотографии его семьи: тест для болельщиков

9 июля, 17:45

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Шева или Месси, Ярмоленко или Роналду - небольшой квиз для футбольных фанатов

В ожидании новых матчей и рестарта еврокубков предлагаем футбольным болельщикам пройти небольшой квиз. Нужно угадать игрока по фотографии, на которой он, с закрашенным лицом, изображен в компании своей семьи – с женой и детьми. Поехали!

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Узнай футболиста по его семье

Попробуйте узнать звезд мирового и украинского футбола по фотографиям со своими семьями, при этом лица самих спортсменов мы закрасили

Поехали!
1/10

Звездный отец четверых детей и один из самых богатых спортсменов

Лео Месси
12 %
Златан Ибрагимович
18 %
Криштиану Роналду
68 %
Роберт Левандовски
3 %
Дальше
2/10

Женился в США и воспитывает четырех сыновей

Паоло Мальдини
10 %
Андрей Шевченко
76 %
Филиппо Индзаги
0 %
Роберто Баджо
14 %
Дальше
3/10

Капитан европейского гранда на карантине отрастил солидную бороду

Лео Месси
17 %
Джорджо Кьеллини
0 %
Мануэль Нойер
17 %
Серхио Рамос
67 %
Дальше
4/10

У него три сына и красавица жена, запустившая свой бренд одежды

Тарас Степаненко
64 %
Кевин де Брейне
0 %
Виктор Цыганков
21 %
Пауло Дибала
14 %
Дальше
5/10

Футболист с семьей живет в Лондоне

Месут Озил
8 %
Андрей Ярмоленко
69 %
Оливье Жиру
15 %
Гарри Кейн
8 %
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6/10

Этот вратарь наконец дождался сына – у него также три дочки!

Мануэль Нойер
17 %
Ян Облак
8 %
Андрей Пятов
58 %
Марк-Андре Тер Штеген
17 %
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7/10

Он женился на любви детства и дал детям экзотические имена

Генрих Мхитарян
30 %
Луис Суарес
50 %
Лео Месси
10 %
Андрес Иньеста
10 %
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8/10

Женился в 21 год под присмотром всего села, воспитывает дочь

Мохамед Салах
83 %
Садио Мане
17 %
Пьер-Эмерик Обамеянг
0 %
Серхио Агуэро
0 %
Дальше
9/10

Для описания игры этого футболиста придумали отдельное слово

Александр Кержаков
0 %
Лео Месси
100 %
Дэвид Бекхэм
0 %
Уэйн Руни
0 %
Дальше
10/10

Отец трех сыновей ранее играл за киевское "Динамо"

Мигель Велозу
0 %
Жуниор Мораес
17 %
Роман Безус
83 %
Александар Драгович
0 %
Дальше

Правильные ответы:

  1. Конечно, это Криштиану Роналду. Он до сих пор не оформил свои отношения с Джорджиной Родригес, а трое его детей – от суррогатных матерей
  2. Это наставник сборной Украины Андрей Шевченко. С женой Кристен Пазик воспитывает Джордана, Кристиана, Александра и Райдера-Габриэля
  3. Серхио Рамос в "Реале" уже 15 лет. А недавно он стал первым центральным защитником за 26 лет, которому удалось забить 10 и больше голов в одном сезоне Ла Лиги
  4. Тарас Степаненко – опорник "Шахтера" и сборной Украины, и надежная опора своей большой семьи!
  5. Андрей Ярмоленко перешел из "Боруссии" в английский "Вест Хэм" в 2018 году. Его преследуют травмы, но недавно он забил важный гол
  6. У вратаря "Шахтера" четверо детей – Дарина, Милана, Майя и Лев. Андрей Пятов входит в пятерку футболистов с наибольшим количеством матчей за сборную Украины за всю историю
  7. Забивной форвард "Барселоны" Луис Суарес – лучший бомбардир в истории сборной Уругвая
  8. Мохамед Салах женился рано, в спутницы выбрал девушку по имени Маги, а свадьбу сыграл в родной деревне, куда собрались все ее жители. Лидер атак "Ливерпуля" очень религиозен
  9. Лео Месси и его жена Антонелла Рокуццо воспитывают троих сыновей – Тьяго, Матео и Чиро
  10. Роман Безус с 2016 года живет в Бельгии, где выступает за местные команды. Провел 22 матча за сборную Украины, в 2013-2015 годах играл в "Динамо". Воспитывает сыновей Кирилла, Матвея и Луку
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Смотрите фото Сары Кохан – жены футболиста Хавьера Эрнандеса (Чичарито)

Сара кохан – жена футболиста Чичарито

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семья тест футболисты квиз спортивный квиз

Источник: Сегодня|Спорт

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