В 15 лет – против "Реала"! В чемпионате Испании появился самый юный игрок за 81 год

В ночь на четверг по киевскому времени в испанском футбольном первенстве обновили рекорд, который держался с 1939 года. Полузащитник "Мальорки" Лука Ромеро, вышедший на замену в матче против "Реала", оказался самым юным игроком лиги за последний 81 год. Узнавайте прогноз, расписание и результаты 31-го тура чемпионата Испании.

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"Мальорка" ожидаемо уступила в Мадриде "Реалу" со счетом 0:2. Вряд ли кто-то ожидал иного от 18-й команды турнира. Зато клуб с Балеарских островов явил миру самого молодого игрока чемпионата Испании. Аргентинский полузащитник Лука Ромеро вышел на замену на 84-й минуте встречи в возрасте 15 лет 219 дней. Дата его рождения – 18 ноября 2004 года.

Ранее самым молодым игроком чемпионата Испании был Сансон, который дебютировал в составе "Сельты" в декабре 1939 года в возрасте 15 лет и 255 дней.

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