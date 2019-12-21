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В адрес Романа Зозули на трибунах в Испании вывесили новый баннер

21 декабря, 22:49

Теперь по поводу украинского нападающего высказались уже болельщики его клуба - "Альбасете"

Роман Зозуля

Роман Зозуля / Фото: Reuters

Фанаты "Альбасете" поддержали форварда своей команды Романа Зозулю, в адрес которого болельщики "Райо Вальекано" в предыдущем матче Сегунды скандировали оскорбления, называя его "нацистом". Ранее тренер "Альбасете" заявил: "После скандала Зозуля стал еще сильнее".

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Во время матча между "Альбасете" и "Эльче" на трибунах появился баннер "Мы все – Зозуля". Кроме того, на 10-й минуте (а Зозуля играет за "Альбасете" под 10-м номером) фанаты скандировали имя украинского нападающего.

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Напомним, в субботу "Альбасете" принимал дома "Эльче" и уступил 0:1. Украинский нападающий вышел в стартовом составе хозяев и отыграл весь матч, но отличиться ни ему, ни кому-либо из его партнеров не удалось. Команда Зозули занимает 12-е место во втором по силе испанском дивизионе.

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Отметим, что неделю назад фанаты "Райо Вальекано" оскорблениями в адрес Романа Зозули,которые нашли свое отражение не только в скандированиях, но и в баннере против украинца,сорвали матч своего клуба с "Альбасете" – на второй тайм команды уже не вышли.

Позже Зозуля с сарказмом высказался о фанатах "Райо". "Они оскорбляют меня не потому, что я для них нацист. Они оскорбляют меня потому, что я умею читать и принимаю душ каждый день. В этом районе для толпы это плохо", – заявил украинец.

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фанаты ультрас Альбасете Роман Зозуля Сегунда

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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