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В Афинах неизвестный стрелял в бывшего футболиста "Ювентуса"

8 января, 10:31

Дарко Ковачевича доставили в больницу

Дарко Ковачевич

Дарко Ковачевич / Фото: Instagram

Неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия в 46-летнего сербского футболиста Дарко Ковачевича. Инцидент произошел в девять часов вечера, 7 января, в пригороде Афин, сообщает Yahoo Sports.

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Нападавший устроил засаду у дома Ковачевича в приморском пригороде Глифада. С места преступления он скрылся на автомобиле. По предварительным данным, сербский футболист получил ранение в колено и был госпитализирован.

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Ковачевича доставили в местную больницу с поврежденным коленом. При этом причина повреждения не уточняется: либо в колено попала пуля, либо бывший форвард "Ювентуса" и "Реал Сосьедад" травмировал его при падении.

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После нападения злоумышленник сжег свой автомобиль и скрылся с места преступления, однако позже полиция обнаружила в машине оружие.

Ранее мы рассказывали, что звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду сыграл в футбол с родившимся без ног мальчиком из Казахстана. Позже португальский футболист сфотографировался с ним на память.

Кстати, Роналду хочет пойти по стопам Бэкхема и блистать не только на футбольном поле. Португальский игрок "Ювентуса" планирует сниматься в кино.

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Ювентус Турин Дарко Ковачевич

Источник: Сегодня|Спорт

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