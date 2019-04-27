Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

В Африке футболист умер на следующий день после слов "Врачи говорили мне, что я умру"

27 апреля, 17:46

Фати Папи потерял сознание в матче чемпионата ЮАР, спасти футболистам врачам не удалось

Фати Папи играл в ЮАР
Фати Папи играл в ЮАР. Фото: Twitter

Полузащитник сборной Бурунди Фати Папи потерял сознание во время матча чемпионата Южной Африки и скончался. Об этом сообщает The Standard.

28-летнему Папи стало плохо уже через 15 минут после выхода на поле. Потерявшего сознание игрока доставили в больницу, где была зафиксирована смерть. 

За день до этого в издании Soccer Laduma вышло интервью Папи, в котором хавбек рассказал о проблемах с сердцем. Заголовок статьи в переводе с английского – "Врачи говорили мне, что я умру".

Последним клубом игрока был южноафриканский "Бидвест Витс". Также Папи выступал и в европейских чемпионатах. С 2008 по 2011 год правами на хавбека обладал турецкий "Трабзонспор". Тем не менее футболисту не удалось провести за клуб ни одной официальной игры. Сезон-2009/2010 он выступал в Нидерландах за местный "Маастрихт" на правах аренды. В активе Папи 21 игра в составе сборной Бурунди.

Напомним, в феврале этого года ушел из жизни легендарный игрок "Динамо" Виталий Хмельницкий. Один из лучших отечественных футболистов своего поколения, за период с 1965-го по 1972-й годы Хмельницкий провел более 200 матчей в составе "Динамо", четыре раза став чемпионом СССР и дважды – обладателем Кубка СССР.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег футбол, футболист, сборная Бурунди

Вы сейчас просматриваете новость " В Африке футболист умер на следующий день после слов "Врачи говорили мне, что я умру"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Парагвае футболиста выгнали из клуба за незабитый пенальти

24 апреля, 09:59

Брендэкс Парра неуклюже пробил "паненку" в матче Южноамериканского кубка

Умер первый британец, поднявший над головой Кубок чемпионов

23 апреля, 12:08

Билли Макнилл 13 лет был капитаном шотландского "Селтика"

Пеле выписали из больницы после операции

16 апреля, 09:57

Король футбола попал в больницу из-за обострения инфекции мочевыводящих путей

Вратарь получил жуткую травму, столкнувшись с партнером: видео не для слабонервных

16 апреля, 10:51

Клуб продлил контракт с футболистом на три года в качестве жеста доброй воли

Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все

Старший и младший: частые ошибки родителей в воспитании детей

Названа страна, куда из РФ массово бегут «воры в законе»

Дэвид Аксельрод: откуда он появился и куда исчез певец Ткаченко

Профессор доказал, что люди живут в матрице

MARUV взволновала сеть провокационным кадром

Волга по заказу КГБ СССР: кого сейчас она способна догнать

Доктор Комаровский "разнес" популярный препарат для иммунитета

«Евровидение-2019»: крик души исполнителя из Грузии

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

15 самых жутких и странных существ на планете

"Сын Бога" назвал десятку лучших боксеров планеты: Усик и Ломаченко – круче обидчика Кличко

Вчера, 23:25

Выше украинского Хайтека оказался только Кроуфорд

По Усику театр плачет: избивая грушу, боксер сделал неожиданную паузу

Вчера, 20:43

Во время отработки ударной серии украинский чемпион сыграл прямо-таки по Станиславскому

"А самому наглости хватает-то?": в Беларуси отреагировали на обидные слова Хацкевича

Вчера, 19:49

Наставник киевлян заявил, что белорусским спортсменам есть чему поучиться у украинских

"Уведут": жена нападающего "Динамо" обнажила грудь в лифте на Печерске

Вчера, 19:17

Стюардесса, покорившая сердце форварда киевлян Франа Соля, поражает своей формой после недавних родов

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

Путин заявил о готовности вести переговоры с Зеленским о Донбассе

У Зеленского прокомментировали скандальное видео с фурой

Польша нашла замену российской нефти