В Африке футболист умер на следующий день после слов "Врачи говорили мне, что я умру"

Фати Папи потерял сознание в матче чемпионата ЮАР, спасти футболистам врачам не удалось

Фати Папи играл в ЮАР. Фото: Twitter

Полузащитник сборной Бурунди Фати Папи потерял сознание во время матча чемпионата Южной Африки и скончался. Об этом сообщает The Standard.

28-летнему Папи стало плохо уже через 15 минут после выхода на поле. Потерявшего сознание игрока доставили в больницу, где была зафиксирована смерть.

За день до этого в издании Soccer Laduma вышло интервью Папи, в котором хавбек рассказал о проблемах с сердцем. Заголовок статьи в переводе с английского – "Врачи говорили мне, что я умру".

Последним клубом игрока был южноафриканский "Бидвест Витс". Также Папи выступал и в европейских чемпионатах. С 2008 по 2011 год правами на хавбека обладал турецкий "Трабзонспор". Тем не менее футболисту не удалось провести за клуб ни одной официальной игры. Сезон-2009/2010 он выступал в Нидерландах за местный "Маастрихт" на правах аренды. В активе Папи 21 игра в составе сборной Бурунди.

Напомним, в феврале этого года ушел из жизни легендарный игрок "Динамо" Виталий Хмельницкий. Один из лучших отечественных футболистов своего поколения, за период с 1965-го по 1972-й годы Хмельницкий провел более 200 матчей в составе "Динамо", четыре раза став чемпионом СССР и дважды – обладателем Кубка СССР.

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