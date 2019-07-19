В Америке забили феерический гол – в одно касание, пяткой

Сумасшедший шедевр, который хочется пересмотреть много раз

Джози Алтидор.

В последнем туре профессиональной футбольной лиги, высшем дивизионе системы футбольных лиг в США и Канаде, лицом к лицу сошлись "Торонто" и "Нью-Йорк Ред Буллс". Финальный свисток арбитра зафиксировал победу канадского клуба со счетом 3:1.

Этот матч наверняка запомнит 29-летний форвард хозяев Джози Алтидор. Американский футболист канадского коллектива великолепно сориентировался в штрафной площадке оппонента и сходу в касание пробил пяткой по воротам соперника– мяч от штанги залетел в ворота "Нью-Йорк Ред Буллс".

В данный момент команда Алтидора идет на шестой позиции на Востоке MLS – в той же конференции "красные быки" идут четвертыми.

Кстати, игрока "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича "клонировали": появилась невероятная сборная лучших футболистов всех времен. В состав команды своей мечты Златан Ибрагимович включил 11 Златанов. Тренером тоже хочет сделать себя

Кроме того, Ибрагимович покорил Америку: звездный швед стал лучшим футболистом года в MLS. Шведского форварда чествовали на церемонии награждения главных спортсменов года.

Смотрите лучшие голы Златана Ибрагимовича:

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