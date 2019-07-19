Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

В Америке забили феерический гол – в одно касание, пяткой

19 июля, 17:21

Сумасшедший шедевр, который хочется пересмотреть много раз

Джози Алтидор
Джози Алтидор.

В последнем туре профессиональной футбольной лиги, высшем дивизионе системы футбольных лиг в США и Канаде, лицом к лицу сошлись "Торонто" и "Нью-Йорк Ред Буллс". Финальный свисток арбитра зафиксировал победу канадского клуба со счетом 3:1.

Этот матч наверняка запомнит 29-летний форвард хозяев Джози Алтидор. Американский футболист канадского коллектива великолепно сориентировался в штрафной площадке оппонента и сходу в касание пробил пяткой по воротам соперника– мяч от штанги залетел в ворота "Нью-Йорк Ред Буллс".

В данный момент команда Алтидора идет на шестой позиции на Востоке MLS – в той же конференции "красные быки" идут четвертыми.

Кстати, игрока "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича "клонировали": появилась невероятная сборная лучших футболистов всех времен. В состав команды своей мечты Златан Ибрагимович включил 11 Златанов. Тренером тоже хочет сделать себя

Кроме того, Ибрагимович покорил Америку: звездный швед стал лучшим футболистом года в MLS. Шведского форварда чествовали на церемонии награждения главных спортсменов года.

Смотрите лучшие голы Златана Ибрагимовича: 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег видео, MLS, Джози Алтидор

Вы сейчас просматриваете новость " В Америке забили феерический гол – в одно касание, пяткой". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Больной раком 8-летний мальчик сыграл против бывшей команды Ярмоленко

Вчера, 20:24

Мальчик помог разыграть мяч и был заменен под аплодисменты болельщиков и футболистов

VAR в помощь: арбитр отменил красную карточку для Руни после просмотра видеоповтора

5 июля, 17:25

Британский нападающий избежал удаления благодаря новой технологии

Появилось интересное видео об “украинском Javelin”

Ученые опровергли вывод о «потолке» продолжительности жизни

Селена Гомес объяснила почему она сильно поправилась

Рост тарифов на 20%. Что произошло после введения рынка э/энергии

Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки

В Турции обнаружены окаменелости возрастом около 7,5 млн лет

Хейли Болдуин снялась в фотосессии для известного бренда

Причина появления черных точек

​Ученые разработали очки от укачивания

Большинство украинцев не видят альтернатив банковским депозитам

Бутербродницы для вкусной еды на скорую руку по низким ценам

15 красавиц российского кино

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Сегодня, 15:57

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Первый квалификационный раунд Лиги Европы: результаты ответных матчей

Вчера, 23:58

На этом этапе определится соперник луганской "Зари"

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 11:46

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнира

Вчера, 00:18

В поединке за континентальный трофей сразятся Алжир и Сенегал. Матч за третье место выиграла Нигерия

Семейка "убийц" напророчила Ломаченко поражение нокаутом в бою, которого нет

16 июля, 21:45

Теофимо Лопес анонсирует поединок с украинским Хайтеком в следующем году с четырьмя поясами на кону

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов

Как заработать, не напрягаясь: 8 идей для быстрого заработка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь