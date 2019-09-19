В Амстердаме застрелили бывшего игрока "Антверпена"

32-летний голландский защитник Келвин Мейнард был застрелен в Амстердаме, сообщает Reuters со ссылкой на полицию. Убийство произошло вечером в среду на юго-востоке столице Голландии. Двое человек на мотоцикле открыли огонь по автомобилю, в котором находился Мейнард. Мотивы убийства неизвестны, по горячим следам задержать стрелявших не удалось. Полиция просит свидетелей произошедшего помочь в расследовании.
Мейнард успел поиграть за бельгийский "Антверпен" (26 матчей) и английский "Бертон Альбион" (10). В этом сезоне футболист выступал за голландский любительский клуб "Алфенс Бойз".
Напомним, что летом в Йоханнесбурге был застрелен бывший футболист сборной ЮАР Марк Батчелор. Преступление было совершено у дома футболиста, который как раз возвращался домой. По данным полиции, обстрел происходил из полуавтоматического оружия, 7 пуль попали в жертву.
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Добавим, что в Аргентине жестоко убили 25-летнего футболиста, среди подозреваемых – бывший одноклубник. В ходе драки неизвестный нанес Факундо смертельный удар ножом в грудь.
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