В Амстердаме застрелили бывшего игрока "Антверпена"

Двое человек на мотоцикле открыли огонь по авто, в котором находился Келвин Мейнард

Келвин Мейнард / Фото: Twitter

32-летний голландский защитник Келвин Мейнард был застрелен в Амстердаме, сообщает Reuters со ссылкой на полицию. Убийство произошло вечером в среду на юго-востоке столице Голландии. Двое человек на мотоцикле открыли огонь по автомобилю, в котором находился Мейнард. Мотивы убийства неизвестны, по горячим следам задержать стрелявших не удалось. Полиция просит свидетелей произошедшего помочь в расследовании.

Мейнард успел поиграть за бельгийский "Антверпен" (26 матчей) и английский "Бертон Альбион" (10). В этом сезоне футболист выступал за голландский любительский клуб "Алфенс Бойз".

Реклама

Напомним, что летом в Йоханнесбурге был застрелен бывший футболист сборной ЮАР Марк Батчелор. Преступление было совершено у дома футболиста, который как раз возвращался домой. По данным полиции, обстрел происходил из полуавтоматического оружия, 7 пуль попали в жертву.

Добавим, что в Аргентине жестоко убили 25-летнего футболиста, среди подозреваемых – бывший одноклубник. В ходе драки неизвестный нанес Факундо смертельный удар ножом в грудь.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама