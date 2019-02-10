В Англии арестовали фанатов, изображавших самолет: все из-за погибшего футболиста Салы

Два болельщика "Саутгемптона" на трибунах изображали самолет, провоцируя фанатов "Кардифф Сити"

Матч "Саутгемптон" - "Кардифф Сити" начался с минуты молчания. Фото: AFP

В Англии арестовали фанатов, изображавших самолет: все из-за погибшего футболиста Салы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/fd3/ec4/5c5fd3ec421ff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/fd3/ec4/5c5fd3ec421ff.jpg 2019-02-10T09:35:00+02:00 Футбол Два болельщика "Саутгемптона" на трибунах изображали самолет, провоцируя фанатов "Кардифф Сити"

Два фаната "Саутгемптона" были арестованы полицией за неэтичное поведение на матче 26 тура чемпионата Англии с "Кардифф Сити" в отношении гибели футболиста Эмилиано Салы, сообщает Daily Mail. Матч, который состоялся в субботу в Саутгемптоне, начался с минуты молчания в память об Эмилиано Сале, который погиб в авиакатастрофе. Сала 19 января перешел из французского "Нанта" в "Кардифф". В расположение новой команды футболист вылетел на легком одномоторном самолете Piper Malibu, который в ночь на 22 января пропал с радаров. 3 февраля на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение борт. Среди обломков нашли тело одного из пассажиров, и в четверг спасатели его извлекли. Полиция графства Дорсет подтвердила, что это тело Салы.

На матче, который состоялся в субботу и завершился победой "Кардиффа" со счетом 2:1, два болельщика "Саутгемптона" на трибунах изображали самолет, провоцируя фанатов гостей. Как отмечается в материале Daily Mail, "Саутгемптон" может запретить обоим задержанным фанатам посещение стадиона сроком на три года.

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